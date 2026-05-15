Виртуально или реально: правда о съемках сериала «История его служанки»

Сериал «История его служанки» снимают в высокотехнологичных декорациях

Любителям интриг в кулуарах роскошных поместий, а также балов, яркого столкновения богатства и бедности, да и прочей эстетики XIX века — создатели нашумевшего сериала «Бедные смеются, богатые плачут» готовят выстрел в сердце. Есть ли слаще сюжетная линия, чем та, где безумно красивая девушка из обанкротившейся семьи вынуждена уехать в дом к уставшему от светской суеты графу… Подробнее в репортаже 5-tv.ru со съемочной площадки сериала «История его служанки».

Правда, такой заманчивый сценарий уже успел огорчить одного из артистов. Виктор Васильев с болью в сердце признается, что ему, как папе дочери тяжело вообразить такой ужас, когда любимый ребенок из хорошей семьи уходит пахать в другом доме и познает рабские хлопоты… Он сразу представляет на этом месте их с Анной Снаткиной дочку. Кстати, ее тоже создатели звали в каст проекта, но Снаткина не смогла сниматься из-за плотного графика.

«Сложно было играть переживания за своих детей! У меня еще маленькая дочка, и я как бы не знаю, что будет, когда она начнет влюбляться, как я буду себя вести, потому что мы же из жизни все равно черпаем… Что бы было, если б мне дочь сказала: «Папа, я пошла вот в тот дом отрабатывать твои долги…» — размышляет артист.

Герой Васильева отец дворянского семейства Авериных, чья дочь стала служанкой графа Шереметьева. Такой поворот событий настиг семью из-за того, что его персонаж, злоупотребляя алкоголем, проиграл целое состояние. В главных ролях «Истории его служанки» мы также увидим народную артистку РФ Екатерину Гусеву, Илью Носкова, Владислава Ценева и других. А также Милану Бру и Матвея Лыкова, которые сыграют тот самый обворожительный тандем служанки и графа.

«Когда читал сценарий, подумал, что тут больше комедии будет, но здесь больше отношения, чем ха-ха и хи-хи. Тут все-таки надо и подумать, и представить, как это было 200 лет назад, и по большому счету ничего и не поменялось!» — отмечает Васильев.

Гуляя по съемочным павильонам, можно упасть в обморок от красоты и заблудиться от страха просторов. Под ключевых персонажей выстроили целые усадьбы, где внутри, даже метраж ни капли не киношный, все по-настоящему огромное и величественное. И даже интерьер оказался не бутафорией, а подлинным антиквариатом. Правда, как признаются декораторы — это в целях экономии, да и технически проще. Среди удивительных точностей — туалетная комната, где есть и ночной горшок, и зеркала, и ширма — все, как в те времена в дворянском доме. Создатели говорят, что, возможно, сцен с ним не запланировано, но такая предметная достоверность поможет актерам поверить в то, что вокруг них не рабочие декорации, а родной дом.

«Эти дома, эти дворцы, они уже стали родными. Вот каждая комната уже наполнена и чувствами, и смыслами, и текстами, и нашей историей. Поэтому это уже чуть больше, чем павильон. Это уже наш дом!» — признается исполнительница главной роли актриса Милана Бру.

Она добавила, что за время съемок изменилась и манера речи. Хочется вести себя и говорить в духе барышень прошлых столетий. Особенно, актрису поддерживает ее кино-отец артист Виктор Васильев:

«Единственное, знаете, сразу очень хочется спинку так ровненько держать и ходить здесь статно. Говорить: «Здравствуйте. Добрый вечер. Мое почтение!»

Для некоторых сцен сериала «История его служанки» сделали «ИИ павильон» с LED-экранами, где фоны полностью генирируются. На этом объекте будут снимать бал, сцены в транспорте и другие кадры, где фон не будет детализироваться. Но артисты признаются, что и там можно сойти с ума от того, насколько виртуальная реальность кажется правдоподобной.

«Я помню, мы с Катей Гусевой сели в карету, и в какой-то момент, значит, экраны движутся, ребята качают карету, а мы сидим и ловим полное ощущение, что едем по старой Москве с Гусевой. Ты едешь, и Катя в какой-то момент меня толкает: «Слушай, говорит, — мне так хорошо сейчас. Ты представляешь, человеческий мозг как обманывают. Просто картинка вот так вот идет прямо рядом. Люди ходят такие, знаешь, хочется, даже им помахать, знаешь, выглянуть там, посмотреть, куда мы едем вперед…»

Мир искусственного интеллекта давно внедрился в жизнь современного человека. А в кино и вовсе занял плотную нишу, помогая создавать реальные пространства виртуальными возможностями. Когда в какой-то момент человек теряет границу этих двух миров, команда сериала искренне называет это своей победой.

