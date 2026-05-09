Крашеный лосось, фальшивый краб и паразиты: как не отравиться роллами и суши

Роллы, суши, красная рыба и морепродукты давно стали частью повседневного рациона. Но за красивым видом и ярким вкусом нередко скрываются опасные бактерии, паразиты и подделки.

Крашеный лосось, искусственное крабовое мясо, фальшивая икра и рыба с токсичными веществами — отличить качественный продукт от опасного становится все сложнее.

Почему роллами так часто травятся? Как распознать несвежую рыбу и можно ли доверять популярным морепродуктам? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны рыба, морепродукты и сырое мясо

Татьяна Вершинина на протяжении долгого времени чувствовала себя плохо: тошнота, температура, сыпь и боли в кишечнике. Анализы показали, что у девушки описторхоз — паразитарная болезнь, которая передается с мясом рыбы.

Избавиться от гельминтов удалось, а вот фобия останется на всю жизнь.

«В будущем из своего рациона я исключаю не только рыбу, но и разные морепродукты, а также неприготовленное мясо, тартар, карпаччо», — делится девушка.

А Татьяну Иващенко чуть не убил тунец. По словам пострадавшей, стейк был хорошо прожарен, но это ее не спасло.

«И буквально через 20 минут после употребления я ощутила какой-то невероятный жар, как будто, вы знаете, я просто сгорела на солнце, я даже не могла открыть глаз. Подойдя к зеркалу, я испытала просто шок. У меня было красное все лицо и зона декольте уже спуская на плечи», — вспоминает она.

И это далеко не все, чем опасны морепродукты. Ученые выяснили, что креветки и крабы — переносчики вируса, который приводит к слепоте.

Симптомы: воспаление и повышенное внутриглазное давление. Медики изучили 70 человек, и среди пострадавших оказались те, кто потерял зрение навсегда.

Почему роллами и суши так часто травятся

Но чаще всего происходят отравления роллами. Только в феврале и марте из-за антисанитарии закрылись несколько заведений в Благовещенске, Туле и Казани.

Избежать нарушений санитарных норм и сроков хранения — реально, уверены эксперты. Для этого управление персоналом и техникой нужно доверить искусственному интеллекту.

«Камера видеонаблюдения может мониторить: сотрудник не помыл руки, тут же приходит уведомление руководителю о том, что произошло нарушение. Сотрудник взял просроченный продукт, и система не дает ему дальше совершать операцию, потому что она блокирует, но не дает ее к выходу, потому что полуфабрикат или сырьевой компонент уже вышли сроки годности», — рассказывает старший преподаватель кафедры пищевой безопасности ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» Константин Деревсков.

Как выбрать свежую рыбу и не отравиться

Всегда лучше выбирать свежую рыбу. Но как это сделать правильнее всего?

«Мы обязательно обращаем внимание на глаза. Если глаза мутные, такая рыба считается испорченной либо, да, подпорченной. Если глаза красивые, яркие, такая рыба считается более свежая. И, конечно же, обращаем внимание на пятна. Если на рыбе имеются пятна темного цвета, такая рыба считается несвежей», — поясняет терапевт Каролина Медвецкая.

Отравиться можно и свежей рыбой — отмечают специалисты. Некоторые виды морских обитателей способны накапливать в организме токсичные вещества.

«Да, правда, что тунец, акула, рыба-меч накапливают тяжелые металлы. И в результате того, что они поглощают мелкую рыбу, они также поглощают метилртуть. А метилртуть очень опасна для детей, беременных женщин, потому что это тяжелый металл, он влияет на неврологические расстройства», — отмечает врач.

Что на самом деле добавляют в роллы и суши

Японские деликатесы уже много лет популярны у россиян. Но что за морепродукты в рисовых рулетиках? «Страна советов» сделала контрольную закупку из четырех народных суперхитов: «Калифорния» с мясом краба и «Филадельфия» с угрем. Все ли они с натуральными ингредиентами?

«В первом образце мы видим крабовое мясо, мы видим лосось, мы видим нори, авокадо и огурец. По образцу номер два мы прям видим, что это крабовое мясо. Хотя…» — сомневается эксперт.

Задача непростая. Современные технологии позволяют подделать даже самые изысканные продукты.

Снежный краб обитает в Тихом океане. Однако его добыча и доставка на материк — дорогостоящие процессы, поэтому мясо этих ракообразных научились имитировать. Крабовые палочки «сурими» делают из белых рыб: хека или трески.

«Ну да, это крабовое мясо», — уверяет специалист.

Во втором ролле вместо крабового мяса — имитация. А что насчет «Филадельфии»?

«Что мы здесь видим внутри, это просто сливочный сыр и нори. И сверху угорь. Также подтвердить угорь это или другой вид рыбы можно только с помощью лабораторных исследований при получении ДНК-теста», — разъясняет Деревсков.

А чтобы покупатель охотнее тратился, недобросовестные производители идут на обман и подделывают дорогую рыбу. Как? Покажет ведущий Роман Перелыгин.

«Отправляли мы в тарелку с красителем белую рыбу, а через десять минут получили красную. С красителем немного переборщили, но эксперимент удался. Белая селедка стала красной рыбой», — комментирует он.

«Селедка никогда не заменит красную рыбу. И как красная рыба не заменит селедку, это два разных вида рыбы, одинаково по-разному немножко полезные. Селедка в одном случае, красная рыба в другом. Но крашеная селедка — это точно не полезная рыба», — говорит пищевой технолог, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

«Страна советов» рекомендует выбирать роллы и морепродукты в заведениях с открытой кухней — это когда еду готовят при вас. В магазине отдавайте предпочтение проверенным производителям, лучше всего, если перерабатывающий завод находится на побережье.

Морепродукты покупайте в стеклянных банках — так хорошо видно содержимое. И выбирайте только свежую рыбу, ведь вы теперь знаете, как это делать.