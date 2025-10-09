Глава ХАМАС заявил об окончании войны в секторе Газа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Боевые действия продлились два года и два дня.

Когда закончилась война в секторе Газа

Фото: © РИА Новости/Dawoud Abu Alkas

Глава палестинского радикального движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил об окончании войны в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Посредники объявили о достижении соглашения о прекращении войны в Газе», — отмечается в материале.

Уточняется, что соглашение предусматривает прекращение огня в анклаве, вывод израильских войск с территории сектора Газа, поступление гуманитарной помощи, а также обмен пленными. В то же время в ХАМАС сообщили, что организация передала Израилю списки палестинских заключенных, которых должны освободить.

Кроме того, представитель МИД Катара, который участвуют в переговорах в роли посредника, подтвердил информацию, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по первой фазу прекращения конфликта в Газе.

ХАМАС согласился с предложенным президентом США Дональдом Трампом планом по урегулированию конфликта в секторе Газа 3 октября. Через несколько часов после этого власти Израиля заявили о прекращении военной операции в анклаве. 6 октября представители противоборствующих сторон начали переговоры в городе Шарм-эш-Шейх. Посредниками выступают Египет и Катар.

Война в секторе Газа, которая началась с нападения боевиков ХАМАС на Израиль, продлилась два года и два дня. Боевые действия сопровождались значительными человеческими жертвами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ХАМАС вернет всех заложников в Израиль в течение 72-х часов.

