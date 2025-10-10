В РАН рассказали, когда Солнце станет красным гигантом и уничтожит Землю

Астроном Богачев: через 5 миллиардов лет Солнце сожжет Меркурий, Венеру и Землю

Согласно теории эволюции звезд, Солнце, как и любое другое создание Вселенной, однажды завершит свой жизненный цикл. Его срок — пять миллиардов лет. По прошествии этого времени светило преобразуется в красного гиганта, вследствие чего от его раскаленных лучей погибнут планеты Меркурий, Венера и Земля.

После того, как Солнце уничтожит ближайшие объекты, оно потеряет силу и превратится в белого карлика. И в таком состоянии звезда продолжит существование. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, если слово „вечность“ вообще уместно в отношении Вселенной», — заявил он.

Но пока жителям Земли бояться нечего, на их век комфортного солнечного тепла хватит. По словам Богачева, в течение всех пяти миллиардов лет Солнце будет стабильно светить и поддерживать приемлемые условия для жизни человека и биосферы.

