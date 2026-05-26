«Моя куколка, моя принцесса»: Дюжев уговорил жену на совместный выход в свет

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Почему он долгое время посещал светские мероприятия в одиночку?

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дмитрий Дюжев появился с женой на красной дорожке впервые за долгое время

Есть знаменитости, которые крайне редко появляются на публике вместе со своей второй половинкой. И заслуженный артист России Дмитрий Дюжев — один из них. Он долгое время посещал светские мероприятия в одиночку, а теперь широко улыбался перед корреспондентом 5-tv.ru вместе с супругой Татьяной на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

СМИ долго не видели пару вместе. Но одно можно сказать точно: в отношениях у них царит тишь и благодать. Даже называет супругу Дмитрий по-особенному тепло — «куколкой» и «любимой принцессой». Как же ему удалось уговорить ее на совместный выход в свет?

«Мы, возможно, долго не появлялись вместе. И казалось, что это не нужно, это касается только меня и моей профессиональной среды. Но я все-таки уговорил мою куколку, мою принцессу любимую, разделить со мной сегодняшний вечер, потому что в этом году я начал сотрудничество с новым актерским агентством, которое ведет Наталья Соболь, и она пригласила меня собственно посетить атмосферу ее коллег», — поделился Дюжев.

Удивительно, что супругов в последний раз СМИ заставали в далеком 2018 году, когда на кинофестивале «Кинотавр» Дмитрия неожиданно настиг прилив нежных чувств, и он начал целовать супругу прямо перед камерами.

Приятно видеть пары знаменитостей, в которых царит любовь, нежность и взаимопонимание. К примеру, не так давно актриса Екатерина Шпица тепло поблагодарила мужа, бизнесмена Руслана Панова, за ежесекундную поддержку во время появления на свет их сына.

