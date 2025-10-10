Отчим два года насиловал падчерицу и зверски убил, чтобы замести следы

Отчим в США два года насиловал падчерицу и зверски убил ее

Суд во Флориде приговорил Стефана Стернса к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство своей падчерицы Маделин Сото. Об этом сообщает The Independent.

Девочка пропала 26 февраля 2024 года. Спустя несколько дней ее тело нашли в лесу округа Ориндж.

«Стернс подвергал девочку систематическому насилию на протяжении двух лет», — описывает ход следствия издание.

Мужчина был последним, кто видел Мэдди живой, и до сих пор утверждает, что довез ее до школы утром в день исчезновения, однако видеозаписи этого не подтвердили. Автомобиль подозреваемого фиксировали у места преступления, а в его телефоне нашли сотни доказательств жестокого насилия, в том числе восстановленные удаленные фото и видео.

Маделин жила с матерью-одиночкой Дженнифер, которая не замечала происходящего из-за бытовых проблем. Девочка подвергалась насилию со стороны отчима и однажды набралась сил, чтобы рассказать об этом матери. По версии следствия, это стало поводом для убийства.

