Путин и Токаев обсудят военно-техническое сотрудничество на переговорах в Астане

Элина Битюцкая
На встрече лидеры обменяются мнениями по региональной и международной повестке.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Вопросы военно-технического сотрудничества войдут в программу переговоров делегаций России и Казахстана на высшем уровне. Об этом на брифинге сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Переговоры пройдут в двух форматах — вначале в узком составе, а затем в расширенном составе. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений — в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях», — заявил он.

Помимо этого, по словам Ушакова, стороны сверят позиции по наиболее острым региональным и международным сюжетам. Отдельное внимание уделят взаимодействию в рамках интеграционных структур.

«В этом году у нас параллельное председательство: Россия председательствует в ОДКБ, а Казахстан — в Евразийском экономическом союзе. Сотрудничество в этих организациях также станет предметом обсуждения на переговорах», — добавил помощник президента.

Энергетика станет одной из ключевых тем государственного визита Владимира Путина в Казахстан, который пройдет с 27 по 29 мая.

Предстоящая поездка призвана вывести на новый уровень и без того мощное экономическое партнерство. По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Казахстаном достиг 29 миллиардов долларов.

Путин и Токаев обсудят военно-техническое сотрудничество на переговорах в Астане
