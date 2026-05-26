«Есть угроза»: Рубио о рисках при затягивании конфликта на Украине

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

США в ближайшее время не планируют проводить переговоры с киевскими властями.

К чему приведет затягивание украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рубио: затягивание украинского конфликта приведет к его расширению

Украинский конфликт может перерасти во что-то новое. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию.

Он отметил, что дальнейшее продолжение конфликта в стране может привести к эскалации.

«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал госсекретарь США.

Рубио также уточнил, что активные переговоры с Киевом у Вашингтона не запланированы. Но он подчеркнул, что Штаты готовы сыграть «конструктивную и полезную роль» в решении украинского кризиса, если появится такая возможность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что урегулирование украинского конфликта — это сложный процесс. США стремиться ускорить переговоры, но быстро все это разрешить не получится.

Рубио отмечал, что работа по этому вопросу с их стороны пока застопорилась. Штаты не готовы тратить время и ресурсы на усилия, которые не дают результата. Но когда ситуация изменится, они вновь могут стать посредниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:02
НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
19:00
Смесь вызывает аутизм? Обязательно ли матери кормить ребенка грудью
18:49
«Просил забрать меня в погранвойска»: Николай Добрынин про свою службу в армии
18:40
Обследованы две из трех пещер: новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
18:28
Картину «Девятый вал» ждет первая за почти два века большая реставрация
18:20
Большая квартира — большая ошибка? Почему «трешки» больше не нужны покупателям

Сейчас читают

Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии
«Школа жизни»: пришедший из армии Калюжный дал совет новобранцам
Опасные свидания: как мошенники обманывают россиян в поисках любви
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео