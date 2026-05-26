Госдума приняла закон о возможности ареста имущества релокантов

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В документе перечислили нарушения, за которые может применяться эта мера. Среди них дискредитация Вооруженных сил России.

За какие нарушения будут арестовывать имущество релокантов

Госдума приняла закон, который позволит арестовывать имущество релокантов, нарушающих российское законодательство. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Речь идет о людях, которые переехали в другую страну или регион, в том числе по рабочим причинам и часто на временной основе. Если такие граждане совершат правонарушения, указанные в законе, на их имущество смогут наложить арест. При этом стоимость активов, попадающих под такую меру, не ограничили.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2024 года. В первом чтении его приняли в мае 2025 года, после чего документ прошел дальнейшее рассмотрение.

В законе перечислили нарушения, за которые может применяться арест имущества. Среди них дискредитация Вооруженных сил России, распространение экстремистских материалов, возбуждение ненависти или вражды, публичные призывы к антироссийским санкциям, а также отрицание решающей роли СССР в победе над фашизмом.

