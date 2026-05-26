Упадет на Землю или обойдет стороной? Что известно об астероиде Апофисе

Астероид Апофис не упадет на Землю в 2029 году

Астероид Апофис не упадет на Землю в 2029 году. Это подтверждают актуальные расчеты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) и Европейского космического агентства (ESA).

Небесное тело пройдет мимо планеты 13 апреля 2029 года на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности Земли. Это примерно в десять раз ближе, чем Луна, и ниже высоты, на которой находятся некоторые спутники на геосинхронной орбите. Несмотря на столь близкий пролет, угрозы для людей, космических аппаратов и Земли нет, подчеркнули в НАСА.

Что известно об астероиде Апофис

Апофис, официальное обозначение которого — (99942) Apophis, обнаружили 19 июня 2004 года астрономы Рой Такер, Дэвид Толен и Фабрицио Бернарди в обсерватории Китт-Пик в Аризоне.

Средний диаметр астероида составляет около 340 метров, а его вытянутая часть достигает как минимум 450 метров. По размерам его нередко сравнивают с крупным небоскребом или Эйфелевой башней. Апофис относится к околоземным астероидам и классифицируется как потенциально опасный объект из-за размеров и траектории сближений с Землей.

Название астероид получил в честь Апопа — древнеегипетского божества, олицетворявшего хаос и тьму. Именно это название, а также первоначальные оценки риска сделали Апофис одним из самых обсуждаемых космических объектов XXI века.

Почему раньше говорили, что Апофис может столкнуться с Землей

После открытия астероида траектория его движения была изучена недостаточно точно. Первые расчеты показывали, что в 2029 году Апофис может столкнуться с Землей. В декабре 2004-го вероятность такого сценария достигала 2,7%, то есть примерно одного шанса из 37.

На тот момент астероид получил четвертый уровень по Туринской шкале — системе оценки угрозы столкновения небесных тел с Землей. Это был рекордно высокий показатель для наблюдавшихся объектов.

Позднее астрономы нашли архивные снимки Апофиса, сделанные до его официального открытия, и смогли значительно точнее рассчитать орбиту. Угроза столкновения в 2029 году была исключена.

Некоторое время сохранялись опасения относительно возможных сближений в 2036 и 2068, однако новые наблюдения также сняли эти риски. В 2021 году ESA исключило Апофис из списка рисковых астероидов, указав, что столкновение с Землей невозможно как минимум на протяжении ста лет.

Насколько близко Апофис подлетит к Земле

Вечером 13 апреля 2029 года Апофис пройдет примерно в 32 тысячах километров над поверхностью Земли. Для сравнения: геосинхронные спутники находятся на высоте около 36 тысяч километров.

НАСА называет предстоящее сближение ближайшим заранее известным пролетом астероида такого размера возле Земли. Настолько крупные объекты приближаются к планете на подобное расстояние крайне редко.

Европейское космическое агентство указывает, что Апофис можно будет увидеть невооруженным глазом из отдельных районов Европы, Африки и Западной Азии. Он будет выглядеть как яркая точка, довольно быстро перемещающаяся по ночному небу.

Может ли Земля изменить траекторию Апофиса

Хотя столкновения не произойдет, Земля заметно повлияет на астероид. Во время сближения гравитация планеты изменит его орбиту и может воздействовать на вращение.

Ученые допускают, что сильное гравитационное влияние Земли способно вызвать на поверхности Апофиса изменения: перемещение камней, осыпание грунта или своеобразные «астероидотрясения».

Именно поэтому пролет Апофиса представляет огромный интерес для науки. Специалисты смогут фактически в реальном времени наблюдать, как большая планета воздействует на сравнительно небольшой околоземный объект.

Какие аппараты отправят к астероиду Апофис

Изучать Апофис будет аппарат НАСА OSIRIS-APEX — продолжение миссии OSIRIS-REx, которая ранее доставила на Землю образцы астероида Бенну.

После близкого пролета Апофиса мимо Земли аппарат сблизится с ним в июне 2029 года. В течение 18 месяцев он будет составлять карту поверхности, изучать химический состав астероида и фиксировать изменения, произошедшие после воздействия земной гравитации.

НАСА планирует провести и необычный эксперимент: аппарат приблизится к поверхности Апофиса и включит двигатели, чтобы поднять пыль и небольшие камни. Это поможет ученым изучить материал, скрытый под верхним слоем астероида.

Европейское космическое агентство также готовит миссию Ramses — Rapid Apophis Mission for Space Safety. Аппарат должен прибыть к астероиду в феврале 2029 года, то есть еще до его рекордного сближения с Землей, и наблюдать за изменениями объекта непосредственно во время пролета.

Для этого Ramses планируют запустить в апреле 2028 года. Решение о полном финансировании миссии ESA приняло на встрече министров в ноябре 2025 года.

Почему Апофис называли «астероидом Судного дня»

Громкое прозвище Апофис получил вскоре после открытия в 2004 году. Тогда первые расчеты допускали, что 13 апреля 2029 года небесное тело может столкнуться с Землей. В определенный момент вероятность удара оценивалась в 2,7%, или примерно один шанс из 37.

Именно из-за этого астероид получил четвертый уровень по Туринской шкале опасности — самый высокий показатель, когда-либо присваивавшийся обнаруженному объекту. Позже астрономы нашли дополнительные наблюдения и точнее рассчитали орбиту Апофиса: угроза столкновения в 2029 году была полностью снята.

В 2021 году после новых радиолокационных наблюдений ученые исключили и риск удара в течение как минимум ближайших ста лет. Европейское космическое агентство после этого удалило Апофис из списка опасных объектов.

Можно ли будет увидеть Апофис без телескопа

Во время максимального сближения с Землей Апофис станет одним из редких крупных астероидов, которые можно будет увидеть невооруженным глазом. Это произойдет вечером 13 апреля 2029 года.

По данным Европейского космического агентства, наблюдать быстро движущуюся светящуюся точку смогут жители отдельных районов Европы, Африки и Азии. Всего в зоне потенциальной видимости окажутся около двух миллиардов человек.

Однако для наблюдения понадобятся ясная погода и темное небо без сильной городской засветки. Точные карты видимости для отдельных стран и городов ученые смогут уточнить ближе к дате пролета.

Опасен ли Апофис для спутников

Апофис пролетит ближе к Земле, чем находятся некоторые спутники на геосинхронной орбите. Расстояние от поверхности планеты до астероида составит менее 32 тысяч километров, тогда как высота орбиты таких аппаратов — около 36 тысяч километров.

Несмотря на пугающее сравнение, НАСА не сообщает об угрозе столкновения Апофиса со спутниками. Дело в том, что космические аппараты не образуют сплошную «стену» вокруг Земли, а находятся на огромных расстояниях друг от друга. Траекторию самого астероида ученые рассчитали заранее и продолжают уточнять.

Для специалистов столь близкий пролет важен прежде всего как редкая возможность наблюдать крупное небесное тело на расстоянии, которое в масштабах космоса считается чрезвычайно малым.

Что произошло бы при падении такого астероида

Столкновения Апофиса с Землей в 2029 году не будет. Однако ученые изучают подобные астероиды именно потому, что объекты такого размера при гипотетическом падении могли бы вызвать тяжелые последствия в масштабах большого региона.

Апофис имеет размеры около 340–375 метров. Это значительно больше Челябинского метеороида, который вошел в атмосферу Земли в 2013 году и вызвал ударную волну, повредившую здания и ранившую людей. Поэтому наблюдение за крупными околоземными объектами остается важной частью планетарной защиты.

Пролет Апофиса даст ученым возможность лучше понять структуру таких астероидов и подготовить более точные сценарии действий на случай появления реальной угрозы в будущем.

Опасны ли для Земли другие астероиды

Отсутствие угрозы со стороны Апофиса не означает, что ученые прекращают наблюдение за околоземными объектами. Астероиды регулярно пролетают мимо планеты, а специалисты постоянно уточняют их траектории.

Для этого НАСА координирует работу Международной сети оповещения об астероидах (International Asteroid Warning Network, IAWN). Наблюдения помогают заранее выявить объекты, которые в будущем могут приблизиться к Земле на опасное расстояние.

История Апофиса показывает, почему ранние оценки иногда меняются. При первом обнаружении астероида у ученых может быть слишком мало данных для точного прогноза. По мере новых наблюдений траектория уточняется, и возможная угроза либо подтверждается, либо полностью снимается.

Стоит ли бояться Апофиса в 2029 году

Бояться астероида Апофис в 2029 году не нужно. Он действительно пролетит необычайно близко к Земле, однако столкновение исключено.

Для астрономов этот пролет станет не угрозой, а уникальной возможностью изучить крупный астероид в непосредственной близости от планеты. Полученные данные помогут лучше понять устройство подобных небесных тел и усовершенствовать методы планетарной защиты на случай появления реальной опасности в будущем.

Главное об астероиде Апофис:

дата сближения с Землей — 13 апреля 2029 года;

расстояние до поверхности планеты — около 32 тысяч километров;

средний диаметр астероида — около 340 метров;

столкновение с Землей в 2029 году исключено;

по данным НАСА и ESA, Апофис не угрожает планете как минимум сто лет;

за астероидом будут наблюдать аппараты НАСА и ESA.

