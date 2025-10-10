«Это отвратительно»: бабушка кормила внуков грудью без разрешения дочери

Mirror: бабушка кормила внуков грудью без разрешения дочери

Британка, 49-летняя Джейн МакНис, поделилась своей необычной историей: она кормила грудью сразу двух своих внуков, а третьего — сцеженным молоком. Об этом сообщает издание Mirror.

Джейн рассказала, что первый случай произошел после рождения ее младшего сына: когда она кормила своего четырехмесячного ребенка, внучка Белла тоже была голодна. У дочери женщины, Лоры, были проблемы с грудным вскармливание. И тогда Джейн без согласия дочери решила дать внучке свое молоко.

Когда Лора узнала о случившемся, то не расстроилась и поддержала инициативу. Позже Джейн неоднократно кормила грудью и своим сцеженным молоком других внуков.

По ее словам, несмотря на то, что внутри семьи были договоренности, некоторые друзья отнеслись к ситуации крайне негативно. Женщина признает, что такие действия вызывают неоднозначные реакции. Услышав о случившемся, подруга Джейн перестала с ней общаться.

«Это отвратительно», — сказала приятельница.

Джейн отмечает, что не испытывает стыда за свои действия.

«С нашей точки зрения, в том, что внуки пили грудное молоко, не было ничего странного. Мы были рады, что они получают пользу для здоровья», — пояснила бабушка.

