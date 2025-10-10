Показ «Красного шелка» открыл киновечер в культурном центре КНР в Париже

На мероприятии присутствовали послы России и КНР во Франции.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Картину «Красный шелк» показали в Китайском культурном центре в Париже. На мероприятии присутствовали послы России и КНР во Франции Алексей Мешков и Денг Ли.
Российский дипломат подчеркнул, что «Красный шелк» — яркий пример успешного сотрудничества двух стран в сфере культуры.
Также посол России поблагодарил китайский культурный центр и его директора господина Мэнг Ванга за организацию мероприятия в сотрудничестве с Русским Домом науки и культуры в Париже.
Дэнг Ли, в свою очередь, подчеркнул, что международное сообщество сегодня как никогда нуждается в том, чтобы слушать, разговаривать и понимать друг друга.
«Культура — это мост, который пересекает языки и границы», — отметил посол КНР.
Ранее в Китае прокат детективного экшена «Красный шелк» собрал около двух миллионов долларов. Фильм, созданный при участии Национальной Медиа Группы, вошел в топ-5 лент по количеству сборов в Поднебесной.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?