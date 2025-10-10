Показ «Красного шелка» открыл киновечер в культурном центре КНР в Париже

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 63 0

На мероприятии присутствовали послы России и КНР во Франции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Картину «Красный шелк» показали в Китайском культурном центре в Париже. На мероприятии присутствовали послы России и КНР во Франции Алексей Мешков и Денг Ли.

Российский дипломат подчеркнул, что «Красный шелк» — яркий пример успешного сотрудничества двух стран в сфере культуры. 

Также посол России поблагодарил китайский культурный центр и его директора господина Мэнг Ванга за организацию мероприятия в сотрудничестве с Русским Домом науки и культуры в Париже.

Дэнг Ли, в свою очередь, подчеркнул, что международное сообщество сегодня как никогда нуждается в том, чтобы слушать, разговаривать и понимать друг друга.

«Культура — это мост, который пересекает языки и границы», — отметил посол КНР.

Ранее в Китае прокат детективного экшена «Красный шелк» собрал около двух миллионов долларов. Фильм, созданный при участии Национальной Медиа Группы, вошел в топ-5 лент по количеству сборов в Поднебесной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео