«Лебедь» взлетел в Мариинке: китайский театр привез в Петербург балет на плечах

Китайский театр привез в Мариинку балет на плечах

В Мариинском театре показали китайского «Лебедя». Это совершенно новое прочтение «Лебединого озера» в исполнении знаменитого балета «на плечах» из Поднебесной, где классика Чайковского сочетается с акробатикой.

Этот жанр, созданный в Китае в 2004 году, пока остается редкостью даже для Поднебесной, но уже покоряет зрителей по всему миру. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова все увидела.

Китайская Одетта — такая. Нежная и грациозная, сильная и ловкая. Да, это балет. Балет на плечах… и даже на голове. Переброски, подкрутки, пирамиды и классические па — все в одной постановке.

Наш Чайковский, их взгляд. Такое и вообразить смело, а артисты Гуанчжоуской акробатической труппы воплощают уже больше 20 лет.

Юй Мэн мечтает стать королевой лебедей и надевает пуанты — история юной балерины в основе сюжета постановки. Акробатические взлеты и падения здесь метафора, а не просто трюк — на пути к своей цели артистка получает травмы но снова и снова расправляет крылья.

«Да, конечно моя мечта тоже сбывается. Если мы с моими преподавателями познакомим людей в разных странах с этим спектаклем, я буду считать, что места сбылась», — призналась исполнительница роли Юй Мэн балерина Ли Мэннань.

Все получается в том числе и благодаря поддержке Юй Хэна, поддержке и психологической и физической. Встретившись в репетиционном зале, молодые люди делят мечту на двоих и идут к ней вместе.

«Мне сложнее не выполнять трюки, а показывать эмоции, любовные чувства на сцене. Мы молодые люди, все это еще не переживали так, как рассказано в истории», — отметил испольнитель роли Юй Хэна танцор Ван Чэньси.

У Чжэндань и Вэй Баохуа — основатели балета на плечах — супруги. Спектакль «Лебедь» они исполняли на сценах Азии, Африки, Северной Америки, Латинской Америки, Океании.

«Мы с мужем акробаты и когда тренировались в зале и нам сказали что мы похожи на балетную пару. Вот так и возникла идея создать такой номер, затем он вырос в спектакль», — рассказала художественный руковдоитель Гуаньчжоуского театра акробатических искусств У Чжэндань.

Балет на плечах — жанр уникальный. Он возник в Китае именно с появлением этой постановки в 2004 году. И в Поднебесной экстремальный балет тоже восприняли как новое слово в искусстве.

На кадрах артисты Чэнь Лу и Сун Эньюй исполняют силовой перформанс «Балет на плечах». А это эпизод выступления группы Wing Wushuang.

Акробатический балет не распространен за пределами Китая. Даже на Родине этот жанр еще не стал классикой. Юные исполнители ролей Зигфрида и Одетты признались — еще не видели Лебединое озеро в России но собираются это сделать. Быть может постановка приобретет новые трюки и смыслы.

