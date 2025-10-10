«Я бы терпел ее капризы»: Прохор Шаляпин признался в чувствах к Олесе Иванченко

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 113 0

По словам шоумена, между ним и телеведущей особая связь.

В кого влюблен Прохор Шаляпин

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прохор Шаляпин публично признался в чувствах к Олесе Иванченко

Шоумен Прохор Шаляпин испытывает нежные чувства к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. Об этом артист рассказал в свежем выпуске подкаста Kiss.

По словам певца, между ним и Олесей возникла «та самая химия», а в случае развития отношений они могли бы стать идеальной парой.

«У нас были бы замечательные дети, я бы терпел ее капризы. Ну, видишь, она уже… У нее там уже любовь», — грустно подметил Прохор.

Он также обратил внимание на разницу в возрасте между ним и Иванченко.

«Я для нее уже старый», — заявил Шаляпин.

Прохор считает, что подобные чувства нельзя предсказать. Несмотря на то, что вокруг много людей, только с Олесей он ощутил особое эмоциональное притяжение и понял, что она могла бы стать его возлюбленной.

Ранее артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла рэпера Басты «Любовь без памяти» говорил, что считает взаимную любовь божественным даром.

«Любовь — это, конечно, немножечко истеричное состояние. Это сродни истерике. Ученые уже доказали, что это ничего хорошего», — отметил Шаляпин. При этом певец подчеркнул, что человек рождается для того, чтобы дарить любовь и получать ее взамен, хотя это чувство дается далеко не каждому.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео