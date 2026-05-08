И ЗАГС, и морг: жуткие тайны и забытые традиции бани на Руси

Крестьянин рождался в бане, лечился в бане и готовился отойти в мир иной тоже в бане. Иностранные послы по возвращении на родину с ужасом пересказывали согражданам, как русские хлещут друг друга вениками, а потом прыгают в ледяную прорубь. Европейцы, привыкшие в те времена мыться раз в месяц, не понимали этого «варварства».

А на Руси тем временем банные процедуры постепенно вышли за рамки одной лишь гигиены и превратились в целую культуру, сравнимую разве что с культом русской печи.

Как баня сопровождала русского человека от рождения до смерти, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал кандидат исторических наук Станислав Аманов.

Почему от бани зависела жизнь русского крестьянина

На Руси было принято топить баню в среднем раз в неделю, а в некоторых регионах и дважды за этот период.

«Очень большая роль была у бани в нашей истории. Именно с ней связано множество легенд, множество обрядов, множество поверий. Бытие русского человека и его пребывание в бане было достаточно строго регламентировано и расписано — это очень важный момент для понимания характера и менталитета русского человека, а также фольклора», — рассказал Аманов.

Баня заменяла все. Не было современной больницы — лечились банным паром. Не было роддома — рожали в парной, на чистой соломе. Не было психолога — гадали в бане на суженого, выгоняя тоску. И даже похоронное бюро заменяла баня: там обмывали покойника, читали над ним молитвы или заговоры.

Вместо роддома: как на Руси рожали в бане

В поле на Руси рожали только в крайнем случае, если женщина не смогла добежать до более практического места. Но обычно крестьянки подгадывали время заранее.

«Есть такой миф, что рожали в амбарах или в каком-то хозяйственном помещении. Но чаще всего роды проходили именно в бане», — уточнил историк.

Баню предварительно готовили, мыли начисто, к роженице звали повитуху. Иногда с ней оставался и супруг.

«Баня, по сути, становилась местом вхождения человека в наш мир», — добавил эксперт.

Вместо ЗАГСа: какие русские свадебные обряды проводили в бане на Руси

Свадьба на Руси тоже не обходилась без бани.

Перед ней подруги или сама невеста с причитаниями просили поочередно членов семьи расплести косу, а уже накануне венчания невеста с подругами шла в парную — это был практически современный девичник. Крестьянки парились, пели песни и гадали. Парили невесту обычно березовым веником, иногда добавляя веточки плодовых деревьев, чтобы усилить ее детородную способность.

Для жениха баня тоже была важна. За день до свадьбы он ходил в парную с товарищами, но уже с другим смыслом — «смыть холостяцкую долю». Там друзья символически били его вениками, приговаривая: «Последний раз тебя неженатым парят. Завтра мужем станешь, спину гнуть будешь».

В некоторых регионах также невеста мылась вместе с матерью жениха — так проверяли ее хозяйственность и практичность. А вот женщины с мужчинами мылись вместе, только когда уже были женаты.

«Был такой послесвадебный ритуал, когда новобрачные ходили вместе в баню. До этого они ходили отдельно. То есть сначала будущий супруг, потом будущая супруга. Это такой тоже очень важный момент. То есть иерархия похода в баню членами семьи, она, безусловно, сохранялась», — отметил Аманов.

Вместо больницы: как лечились паром в бане на Руси

До появления уездных лекарей русская баня была главной лечебницей. Лечили все: простуду, ломоту в суставах, женские болезни и даже душевные расстройства.

Принцип был прост: жар выгоняет любую хворь. При высокой температуре больного не кутали, а наоборот — вели в баню, парили с березовым веником, поили квасом, а потом заставляли нырять в прорубь.

Особо ценились веники: березовые — для очищения легких и кожи, дубовые — для мужской силы, можжевеловые — от радикулита. Каждый член семьи знал, какой веник когда заготавливать.

Заготовка шла в начале лета, на Троицу, — тогда, по поверьям, лист набирает всю целебную силу. Веники сушили в предбаннике, подвешивая к потолку, и никогда не оставляли в жилой избе — чтобы дух бани не перепутался с домовым.

Баня лечила и от сглаза. Если ребенок болел без видимой причины, знахарка вела его в парную, кропила водой.

Вместо морга: какие поминальные обряды проводили в бане на Руси

Самая мистическая роль бани — связь с миром мертвых. На Руси верили, что парная — это место, где пересекаются Явь — мир живых — и Навь — мир предков. Поэтому покойника обязательно обмывали в бане.

Тело клали на полок, обливали теплой водой с мылом, читали молитвы, а потом переодевали в чистое. Воду, которой обмывали умершего, выливали под забор, где никто не ходил.

На поминках топили «поминальную баню». Ее называли «баня для родителей» — то есть для ушедших предков. Затапливали печь, на полок клали свежий веник, ставили миску с едой — блины, кутью, квас — и уходили. Живым входить в такую баню строжайше запрещалось.

Считалось, что души усопших в эту ночь приходят париться и пировать. Если утром еда оказывалась тронутой или веник сдвинут — значит, предки приняли угощение и довольны. А если все оставалось нетронутым — жди несчастья, духи обиделись.

Почему крестьяне боялись баню на Руси

Поминальный обычай объясняет, почему русские люди так боялись оставлять воду после мытья. У бани был свой владыка — банник. Его описывали по-разному: маленький старичок с длинной лохматой бородой, весь в плесени, или голый мужик с горящими глазами, укрытый листьями.

Если его не уважать — мог заставить «упариться» до потери сознания. Характер у банника был сложный, капризный.

«Это дух не всегда злой. Иногда добрый, его нужно было задабривать, нужно было приносить ему хлеб с солью, чтобы он был добрый к тебе», — улыбнулся историк.

Женщин банник не жаловал, особенно беременных: мог напугать стуком или воем.

Существовала и кикимора банная — жена банника или его помощница. Она пряталась за каменкой.

«Она могла так мерзко хихикать под окном, подливать водицу в печь, а если не нравишься — не подливать», — сказал Аманов.

Если кикимора начинала безобразничать, ее нужно было «выкурить»: взять крапивный веник и парить все углы.

Баня была местом, где легко было пострадать — и от духов, и от собственной неосторожности. Потому родилась целая система запретов.

В бане нельзя было плевать, даже на пол. Считалось, что это обидит банника. Также запрещалось громко ругаться и сквернословить, чтобы не рассердить духа.

Особо опасались за детей. Считалось, что банник может украсть некрещеного младенца или подменить его своим — «обменышем». Потому в бане никогда не оставляли ребенка одного ни на минуту. Даже если мать вышла за водой, кто-то из старших должен был сидеть с малышом.

И еще одна примета: после мытья воду из бани выплескивали не сразу, а давали ей остыть. Потому что в горячей воде, по поверьям, купались черти. И если вылить ее на дорогу, то черт прилипнет к прохожему. Лучше всего — вылить под старую березу, у которой нет коры.