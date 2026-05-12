«Победы» и «Чайки»: в Москве прошел парад ретроавтомобилей в честь 9 Мая
Среди участников — и отечественные машины, и зарубежные экземпляры.
Ярким финалом праздничных событий, посвященных Дню Победы, стал большой автопарад ретрокаров в Москве. Легендарные машины с удивительной историей проехали по улицам столицы. Все увидел корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин
Хромированный значок ЗИЛ на капоте — и будто сразу переносишься в другую эпоху. На территории бывшего автогиганта сегодня вновь ревут моторы и блестят кузова.
Больше трехсот автомобилей середины прошлого века — «Победы», «Чайки», «Волги», «Москвичи», «Запорожцы», редкие ЗИЛы, первые «Икарусы» и даже иностранные ретромодели. Все они вышли на улицы Москвы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В ретро-проезде поучаствовали и журналисты. На борт ЗИМа, больше известного как ГАЗ-12, пригласил коллекционер, участник ретропробега Василий Маруфиди.
— Вы знаете, я его купил со вторых рук, то есть я вторая рука.
— Второй хозяин! А год какой?
— 1956 год.
Когда-то этот ЗИМ работал скорой помощью, а сегодня — один из самых заметных автомобилей на улицах Москвы. Его снимают на телефоны и не могут оторвать взгляд прохожие.
«Иначе как мы будем друг друга знать. Это нас объединяет», — говорит участник ретро-пробега Василий Маруфиди.
И этот пробег действительно стирает границы между марками и эпохами. Вот голубой «Запорожец» 1965 года выпуска. Мечта советского гражданина.
«Вообще это была мечта с детства. Когда я был мальчишкой, у моего дяди был „Запорожец“ горбатый, он мне очень нравился, и я думал — когда-нибудь у меня будет такой же», — рассказал участник ретропробега Фаиль Синакаев.
А на крыше — еще одна редкость: детский педальный «Москвич» того же цвета. Похоже, любовь к ретроавтомобилям здесь передается из поколения в поколение.
— Я смотрю, вы с сыном здесь?
— Да.
— И он на своей машине здесь?
— Ага, у него своя машина.
Еще один коллекционер приехал с сыном уже на бело-розовой «Чайке». Говорит, хочет передать ему любовь к классике, хотя молодежь чаще выбирает иномарки.
«Есть у меня один автомобиль, Шевроле Мастер Делюкс, 1937 года. Такая машина ему нравится. Он сейчас на стадии сборки, уже покрашена», — сказал участник ретропробега Валерий Гадиян.
Здесь много восстановленных автомобилей, но этот особенный — «Форд Англия» из фильма «Гарри Поттер». Тут есть сова, метла для квиддича, распределяющая шляпа. Жаль только, что он едет, а не летает, как в фильме.
Сам водитель в костюме одного из героев шутит: причина вовсе не в отсутствии магии.
«Мой, к сожалению, сломался, авиационный модуль сломался. Зато доехали до ретрофестиваля», — говорит участник ретро-пробега Алексей Федорчик.
Есть здесь и целый «парк спецтехники» — ретропожарные и полицейские машины. Актеры в форме возвращают гостей в прошлое, будто оживляя эпоху, когда эти автомобили только сходили с конвейера.
— Вот довожу политинформацию до товарищей. Что сегодня за выдающиеся заслуги КПСС, советским государством товарищу Брежневу вручили высшую награду Родины.
Все это — часть атмосферы, но за шутками стоит главное. Проезд колонны по Москве — не игра в прошлое, а память, которая объединяет поколения и возвращает к истории Победы.
Символичное место для завершения пробега — Поклонная гора. Эти автомобили, как и память о Победе, прошли сквозь десятилетия — не просто сохранились, а гордо несут свою историю дальше.
