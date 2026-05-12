Угроза скрывается в пыли: чем опасен хантавирус для россиян

Диана Кулманакова
Коварство данной инфекции заключается в ее способности долго оставаться незамеченной.

Как не заразиться хантавирусом: что это за болезнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инфекционист Шведова: заразиться хантавирусом можно при уборке дачи от выделений грызунов

Россияне могут заразиться хантавирусом во время уборки дачи после зимы, вдохнув пыль с высохшими выделениями грызунов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-инфекционист Наталья Шведова.

По словам специалиста, коварство этой инфекции заключается в ее способности долго оставаться незамеченной. Инкубационный период нередко растягивается на целый месяц.

Первичные проявления болезни легко спутать с гриппом из-за резкого скачка температуры, слабости и ломоты в суставах. Однако уже через несколько суток состояние пациента может стать критическим.

«В России и Европе хантавирусы чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — тяжелое заболевание, которое разрушает сосуды и бьет по почкам. Главная опасность вируса — в его скрытности», — подчеркнула эксперт.

Смертность от такой лихорадки достигает 40%. Специалист отметила, что в 2024 году на территории страны выявили около 3400 случаев заражения. При этом, эффективной вакцины или специфической терапии не существует.

Основными распространителями инфекции выступают мелкие грызуны, такие как крысы и мыши. Заражение часто происходит аэрогенным путем. Человеку достаточно вдохнуть пыль, содержащую частицы жизнедеятельности животных, во время уборки в погребах, гаражах или на дачах.

Для минимизации рисков врачи призвали проводить влажную уборку в масках или респираторах, защищать запасы еды от вредителей и тщательно мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями.

