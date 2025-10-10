Взаимодействие расширяется: итоги саммита СНГ в Душанбе

Глобальная и региональная безопасность стала одной из главных тем саммита в Таджикистане. Лидеры стран СНГ обсудили и дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. В Душанбе подписаны почти 20 соглашений, и одно из них — о противодействии терроризму. О чем еще договорились — знает наш корреспондент Алексей Полторанин.

Кортежи один за другим едут по главной улице Душанбе — Рудаки. Эмомали Рахмон высоких гостей встречает внутри Дворца Наций. Он тепло приветствует Владимира Путина.

Дворец наций — это основная резиденция президента Таджикистана. Вход особо украшен для высоких гостей — огромные ковры из цветов. Город тоже сияет.

Здесь хорошо подготовились к приему гостей, на экранах транслируют приветствие на языках стран содружеств, флаги и надпись: «Саммит СНГ, Душанбе, 10 октября.

На общем фото рядом с нашим президентом Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Таджикистан за время существования совета в третий раз председательствует, поэтому приветственное слово — стране-хозяйке.

«Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяет общие интересы и стремление к развитию сотрудничества», — подчеркнул президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

О взаимном сотрудничестве со странами СНГ говорит наш президент. Товарооборот между Россией и Центральной Азией уже превысил 112 миллиардов долларов, и показатели только растут из года в год.

«Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%», — отметил президент России Владимир Путин.

На повестке саммита и вопросы безопасности. Страны СНГ сотрудничают по охране внешних границ, президент обсудит с коллегами тему и ситуации на Украине.

«Я уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже, на Аляске, с американцами. По поводу урегулирования ситуации на Украине. У нас будет возможность еще так совсем узким кругом собраться, я бы хотел именно в таком узком кругу подробнее проинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно», — заявил Путин.

В центре внимания — год 80-летия Победы. Владимир Путин благодарит коллег за участие в Параде. Вклад стран СНГ в победу огромен. 19 городов в государствах содружества получили почетное звание «город трудовой славы».

Инициативу утвердили на прошлогоднем заседании. Еще одно предложение: «СНГ плюс», саммит глав содружеств, приобретает новый формат. Документ подписывают на заседании.

«Это позволит активнее вовлекать в содружество нашей организации другие государства и международные структуры. И, конечно, благодарны за поддержку кандидатуры Лебедева Сергея Николаевича на пост генерального секретаря, он всем хорошо известен и показал, по-моему, результатами своей работы», — сказал российский президент.

А значит, следующий саммит «СНГ плюс» может пройти в новом составе — в 2026 году в Туркменистане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.