«Инструмент спецслужб»: Сноуден заявил о шпионаже в Telegram и WhatsApp*

Сноуден: Telegram может передавать информацию странам Запада

Мессенджеры Telegram и WhatsApp* с каждым годом оказываются под все большим давлением с требованиями ввести цензуру и передавать данные спецслужбам и разведкам со стороны стран Запада. Об этом рассказал в интервью федеральному телеканалу бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

По его словам, такие условия — большая проблема для сохранения безопасности данных этих приложений.

«Мессенджеры и соцсети не заинтересованы в том, чтобы соблюдать все законы и всех стран на планете. Они готовы выполнять требования о сотрудничестве и передачи информации со стороны спецслужб стран Запада. И из-за этого сотрудничества страны, не относящиеся к западному блоку, оказываются в неравных условиях», — сказал собеседник.

Сноуден отметил, что эти мессенджеры становятся «инструментом в руках спецслужб» и правительств западных государств, поэтому повышается риск шпионажа.

«В итоге такие мессенджеры становятся для властей не западных стран и даже для простых людей осязаемой угрозой», — подчеркнул специалист.

При этом он добавил, что еще десять лет назад невозможно было представить, что банковские счета человека будут закрыты из-за того, что он пишет на личной странице в соцсети.

«Тогда посты в интернете не могли угрожать чьей-то реальной жизни — между этим были границы. Сейчас то, что делаешь онлайн, имеет настолько же реальные последствия, что и в жизни», — пояснил эксперт.

Сейчас, как заявил Сноуден, политическая активность в интернете подвержена жесткой цензуре, страницы людей массово удаляют, а их «отменяют».

«Для государств действительно логично опасаться контроля и несоразмерного влияния других стран на мессенджеры и социальные сети, потому что соперники на международной арене этим могут злоупотреблять. Но государствам не стоит поддаваться искушению и решать проблему запретами конкурентов. Для этой проблемы нужны другие решения», — рассказал он.

Хорошим вариантов, по словам Сноудена, в таком случае могут стать нейтральные, никому не подконтрольные площадки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ