Скрытая грязь: как правильно убираться дома

Роспотребнадзор рекомендовал чаще мыть клавиатуру и выключатели

Уборку квартиры лучше начинать с верхних частей помещения и уделять особое внимание местам скопления пыли. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что в первую очередь необходимо протирать верхние поверхности мебели, карнизы, кондиционеры и углы комнат, где чаще всего скапливается пыль.

Также специалисты рекомендовали тщательно обрабатывать поверхности, к которым люди прикасаются ежедневно. Речь идет о дверных ручках, выключателях, ручках шкафов и тумбочек, а также клавиатуре компьютера.

В Роспотребнадзоре напомнили и о правилах мытья посуды. По данным ведомства, ее следует очищать в горячей воде температурой не ниже 45 градусов с использованием моющих средств. После мытья посуду рекомендуется ополаскивать и оставлять сушиться естественным способом.

Для обработки кухонных поверхностей и обеденного стола специалисты советуют использовать дезинфицирующие средства.

Отдельное внимание в Роспотребнадзоре призвали уделять уборке ванной комнаты и туалета. Ведомство рекомендует регулярно обрабатывать сантехнику, включая ванну, душ, раковину и унитаз. Для дезинфекции таких помещений допускается применение хлорсодержащих средств.

При этом специалисты подчеркнули, что при использовании дезинфицирующих составов необходимо соблюдать меры безопасности — проводить уборку в перчатках и респираторе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС