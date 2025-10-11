«Гиацинты» нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 41 0

Артиллеристы считают эти самоходки «снайперскими винтовками» среди пушек за их точность и дальность поражения.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты «Гиацинтов» нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ под Харьковом

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили военную технику и скопления живой силы ВСУ на харьковском направлении

На кадрах расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» калибра 152 мм точечно поразил с максимально возможной дистанции осколочно-фугасными боеприпасами скопление живой силы украинских боевиков на харьковском направлении.

Артиллеристы уничтожили все цели благодаря слаженной работе с подразделениями беспилотников, которые дали целеуказания.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции на запасные для восполнения боекомплекта и избежания ответного огня со стороны ВСУ.

Артилллеристы считают "Гиацинт—С" снайперской винтовкой среди орудий. Эта пушка бьет точно и иногда без корректировки может поразить любую цель, даже движущуюся.

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» способна поражать цели на расстоянии до 30 километров, что позволяет вести огонь, оставаясь вне досягаемости большинства образцов вооружения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

