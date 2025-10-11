Ученые из Сибири нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости

Журнал FBL: в СибМУ проведено исследование по восстановлению мышечной ткани

Группа российских ученых из Сибирского государственного медицинского университета (СибМУ) нашла способ остановить быструю потерю мышц в старости. Об исследовании говорится в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.

В статье сказано, что в состав команды ученых вошли высококвалифицированные специалисты, среди которых эндокринологи, эксперты по молекулярной биологии, а также врачи-гериатры. Последние — занимаются изучением здоровья пожилых людей.

В ходе работы российским ученым удалось разработать инновационный метод. Он основан на применении жидкостной биопсии, то есть анализе крови, который сфокусирован на изучении внеклеточных везикул и определенных видов макрофагов. Именно эти элементы в организме человека несут важную информацию о состоянии мышечной ткани, ее процессах и деградации.

В рамках исследования специалисты сравнили более 40 параметров у различных возрастных групп. В итоге были выявлены десятки числовых закономерностей. Ученые верят, что в будущем их исследование поможет поддержать здоровье пожилых людей.

