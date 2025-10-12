Пакистан взял под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Захваченные позиции находились в районах, где за последний месяц неоднократно происходили вооруженные инциденты.

В Пакистане заявили о захвате армией 19 афганских блокпостов

Фото: www.globallookpress.com/Wali Sabawoon

Geo News: армия Пакистана захватила 19 афганских блокпостов

Пакистанские военные захватили 19 блокпостов на границе с Афганистаном, которые использовались силами «Талибана» для нападения. Об этом сообщается в материале издания Geo News, авторы ссылаются на данные информаторов в службах безопасности.

Источники заявили, что прежде талибы атаковали пограничные посты в районах Ангур-Адда, Баджаур и Куррам. Таким образом они стремились помочь вооруженным формированиям перебраться через границу.

«Пакистан захватил 19 афганских постов вдоль границы, которые использовались для совершения нападений на Пакистан… По сообщениям источников, в ходе операции были ликвидированы десятки членов „Талибана“ и иностранных боевиков», — заявляют журналисты.

В статье отмечается, что под иностранными боевиками подразумеваются представители ИГ*, а также запрещенной в Пакистане группировки «Фитна аль-Хаваридж», которая раньше носила название «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Авторы материала также добавили, что целью ответных действий, «операции возмездия» Афганистана являются только позиции боевиков и тренировочных центров, а на мирных жителей оружия никто не направляет. Более того, эти столкновения не должны рассматриваться как война между народами Пакистана и Афганистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в боях на границе двух стран погибли как минимум 12 пакистанских военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.

