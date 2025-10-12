Во Франции объявили новый состав правительства

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 60 0

Премьером снова стал недавно ушедший в отставку Себастьян Лекорню.

Новый состав правительства Франции

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Reuters. Премьером снова стал недавно ушедший в отставку Себастьян Лекорню. Он заявил, что цель правительства — получить бюджет до конца года. 

Свои посты сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр. При этом сменились главы МВД — им стал префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а также Минобороны — Катрин Вотрен.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу вновь утвердил на посту премьер-министра бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню.

Лишь в понедельник Лекорню подал прошение об отставке, а за день до этого объявил неполный состав нового французского правительства — почти через месяц после своего назначения. При этом большинство министров из предыдущего кабинета сохранили свои посты.

Такое решение вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий, которые почти сразу заявили о намерении инициировать вотум недоверия новому правительству.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

2:55
В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД
2:32
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в ЛНР
2:10
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
1:49
Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
1:28
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
1:11
Проверка личности: ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Сейчас читают

Конь ворвался на участок к жительнице СНТ в Ленобласти и оторвал ей руку
«Ждала ее 9 лет»: Апина рассказала, почему ее дочь выносила суррогатная мать
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео