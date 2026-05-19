Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» получил премию АПКиТ за лучшую музыку

Мария Гоманюк
Одной из важных особенностей проекта стали песенные номера, которые усиливают драматическую линию и помогают глубже раскрыть эмоции героев.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж.: Александр Карпиловский, 2024-...г.

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» победил в номинации «Лучшая оригинальная музыка к сериалу» на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Награду проект получил за музыку, созданную композитором Владимиром Юстусом, лидером группы «Комната культуры» Женей Трофимовым и музыкальным продюсером Ильей Аноприевым. Производством сериала занимались «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета, «Всемирные Русские Студии» и Wink.

Проект «Ландыши. Такая нежная любовь» доступен в онлайн-кинотеатре Wink. Одной из важных особенностей проекта стали музыкальные номера, которые усиливают драматическую линию и помогают глубже раскрыть эмоции героев.

По сюжету главная героиня входит в группу «Ландыши», созданную женами военных. Саундтреки к сериалу написал певец и автор песен Женя Трофимов.

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел в 2025 году. Это музыкальное драмеди о чувствах между молодым офицером из российской глубинки и дочерью миллиардера, которая выросла в Лондоне. Герои сильно отличаются друг от друга, но судьба сталкивает их при неожиданных обстоятельствах.

