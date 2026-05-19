«Хорошо знаю мир»: Татьяна Догилева высказалась о комплиментах и дружбе в кино

Мария Гоманюк

Артистка не исключила, что во время работы над проектом между людьми действительно может возникнуть близкое и крепкое общение.

Актриса Татьяна Догилева верит комплиментам в свой адрес лишь на четверть

Народная артистка России Татьяна Догилева призналась, что не склонна полностью доверять комплиментам. По словам актрисы, она хорошо знает законы публичного мира и сама часто говорит приятные слова другим людям. Об этом Догилева рассказала 5-tv.ru на Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Отвечая на вопрос о том, верит ли она, когда ее называют красивой и крутой, актриса сказала, что воспринимает такие слова лишь частично.

«Ну, наверное, на четвертую часть. Я слишком хорошо знаю этот мир и слишком много говорю сама комплиментов», — призналась Догилева.

Артистка также рассказала, что в данный момент чувствует себя комфортно в своей профессии и не стремится что-то кардинально менять. По ее словам, она довольна ролями, своей творческой нишей и тем положением, которое занимает.

«Нет, я уже все сделала. Меня устраивает. Мне нравятся мои роли, мне нравится моя ниша. Я в комфорте», — отметила актриса.

В разговоре с корреспондентом Догилева также затронула тему ухода за собой. Она рассказала, что примерно раз в полгода может отправиться в санаторий, в котором проходит приятные процедуры. При этом актриса не гонится за модой на радикальные изменения внешности.

Кроме того, Догилева высказалась о дружбе в кинобизнесе. По ее словам, во время работы над проектом между людьми действительно может возникнуть близкое и крепкое общение. Однако после завершения съемок у каждого появляются свои задачи, интересы и планы, поэтому такая связь часто постепенно ослабевает.

«Вот на время проекта она прекрасная бывает, теснейшая, вернейшая. Потом проект заканчивается, вы расходитесь, у вас другие интересы, другие цели, и она распадается, эта дружба, но хорошие отношения остаются», — призналась Татьяна.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Татьяна Догилева рассказала о том, как справляется с критикой.

