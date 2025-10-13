В Польше гонщик сгорел заживо после аварии на ралли

Его штурман был доставлен в больницу с с тяжелыми ожогами.

Гонщик сгорел заживо после аварии на ралли в Польше. 40-летний пилот Артур Сенковский погиб во время чемпионата.

Его машина врезалась в дерево и загорелась. Сенковский погиб на месте, а его штурмана доставили в больницу с тяжелыми ожогами. После случившегося гонку досрочно завершили.

В субботу на этом же ралли один из автомобилей сбил фотокорреспондентов, которые стояли у трассы. Их госпитализировали.

