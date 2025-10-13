Сняли на видео: три девочки-подростка до смерти избили пенсионера на улице

Mirror: три девочки-подростка до смерти избили пенсионера на улице Лондона

Три девочки-подростка — две из которых являются сестрами — напали на 75-летнего мужчину на улице Лондона и сняли произошедшее на телефон. Об этом сообщает издание Mirror.

Жертва, гражданин Боливии Фреди Риверо, ждал автобус на остановке, когда к нему подошли три девочки — 14, 16 и 17 лет. Они начали толкать, пинать и бить его кулаками, а одна из них снимала происходящее на видео.

На кадрах с камер наблюдения видно, как девушки выходят из автобуса с бутылкой водки в руках. Сначала Риверо попытался разрядить ситуацию, но подростки продолжили нападение.

Одна из них сорвала с пенсионера очки и ударила его, из-за чего мужчина упал. Полиция нашла Риверо без сознания на тротуаре. Он умер в больнице на следующий день.

Суд признал трех девушек виновными в непредумышленном убийстве. Старшая из нападавших получила четыре года тюрьмы, ее сестра — три с половиной, а младшая — два с половиной года заключения.

«Это было совершенно неспровоцированное нападение на пожилого мужчину, который просто шел по своим делам. Тот факт, что они сочли нужным записать это на видео, делает случившееся еще более отвратительным», — заявил детектив-инспектор Деван Тейлор, руководивший расследованием.

Суд также заслушал показания о детстве и семейных проблемах сестер. Они выросли недалеко от тюрьмы Холлоуэй, в неблагополучной семье. Их отец, бывший сотрудник аэропорта, стал наркозависимым, воровал у соседей, а позже был осужден на 20 лет за нападение и грабеж.

Соседи вспоминают, что девочки в детстве казались «хорошими детьми», но со временем начали прогуливать школу, пить и употреблять наркотики.

«Когда их отец попал в тюрьму, они изменились — стали гораздо агрессивнее», — рассказала бывшая подруга семьи.

По словам очевидцев, мать девочек «не обращала внимания» на то, что дочери были зависимы от запрещенных веществ и устраивали вечеринки, даже в будни.

