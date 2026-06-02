Российская артиллерия уничтожила блиндажи боевиков ВСУ по Харьковом. Лучшее видео из зоны СВО

Борис Сатаров
Огонь велся с дистанции 20 километров, корректировка — через беспилотники.

Расчеты буксируемых гаубиц М-46 нанесли удар по позициям украинских боевиков

Расчеты буксируемых гаубиц М-46 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают наносить удары по позициям украинских боевиков в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили передвижение живой силы противника на одном из рубежей обороны. Координаты передали командованию, и расчет М-46 получил задачу на поражение. Благодаря дальности стрельбы пушки, блиндажи и личный состав ВСУ были уничтожены с расстояния 20 километров.

Артиллерийские подразделения группировки работают круглосуточно, применяя буксируемую, самоходную артиллерию и РСЗО. Связь между расчетами и командным пунктом обеспечена штатными средствами, развернуты оптоволоконные соединения и спутниковые антенны. Объективный контроль огня транслируется в прямом эфире через внутренние военные мессенджеры и платформы Минобороны.

Уничтожение опорных пунктов и мест размещения боевиков ВСУ — одна из приоритетных задач артиллеристов, которая расчищает путь штурмовым подразделениям при наступлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

