«Безумно нравится стрельба»: MARGO о борьбе со стрессом

Стрельба помогает певице MARGO справляться со стрессом

Мало кто мог подумать, что эпатажная певица Марго Овсянникова, более известная как MARGO, обожает стрелять из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по специальным мишеням-«тарелочкам». Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на российской премьере фильма «Майкл».

По словам артистки, это одно из любимых ее хобби, которое помогает справляться со стрессом. Каждую прострелянную тарелку MARGO воспринимает как маленькую отдельную победу.

«Мне безумно нравится стрельба, я профессионально занимаюсь стендовой стрельбой, меня это очень разряжает. Каждая тарелка, в которую я попадаю, — это отдельная победа. На вид я хрупкая, но внутри меня есть стальной стержень», — посмеялась Марго.

Певица отметила, что следит за ментальным здоровьем. Она регулярно ходит на тренировки, занимается танцами и вокалом. Кроме того, выступления и любимый сын делают ее по-настоящему счастливой.

«Со стрессом не надо бороться, его надо принимать и пластично внедрять в эту жизнь. Только так», — резюмировала артистка.

