ФСБ вскрыла схему иностранных спецслужб по установке шпионского ПО служащим

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ вскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения на мобильные средства высокопоставленных служащих. Об этом рассказали 2 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отмечается, что целями акции являлись сбор данных, прослушивание переговоров, а также ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США, Канада.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных программ.

