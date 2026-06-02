ФСБ вскрыла схему иностранных спецслужб по установке шпионского ПО служащим

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Целями акции являлись сбор данных, прослушивание переговоров, а также ведение акустического и видеоконтроля обстановки.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ вскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения на мобильные средства высокопоставленных служащих. Об этом рассказали 2 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отмечается, что целями акции являлись сбор данных, прослушивание переговоров, а также ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США, Канада.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных программ.

