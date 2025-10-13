Хотела съесть? Жена вылила на мужа горячее масло и приправила его чили

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

На данный момент женщина не арестована.

Жена вылила на мужа горячее масло в Индии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Жена вылила на мужа горячее масло и приправила его чили

В Дели 28-летний Динеш Кумар оказался в больнице с серьезными ожогами после того, как его жена Садхна вылила на него горячее масло и посыпала раны красным перцем чили. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел ночью в их доме в районе Мадангир, когда все члены семьи, включая дочь супругов, спали. По словам Кумара, он проснулся от того, что жена стояла над ним с емкостью горячего масла и угрожала.

«Если ты закричишь, я вылью на тебя много масла», — сказала женщина.

До того, как мужчина успел подняться или позвать на помощь, Садхна вылила на него масло и посыпала сверху молотым перцем чили.

Крики мужчины услышали соседи. После вмешательства домовладельца Кумара срочно госпитализировали. Из-за тяжести травм пострадавшего перевели в больницу Сафдарджунг для дальнейшего лечения, где его ожоги квалифицировали как опасные для жизни.

Полиция Дели зарегистрировала инцидент на основании заявления Кумара и предварительных доказательств. На данный момент Садхна не арестована, расследование продолжается.

По информации местных изданий, у пары ранее возникали конфликты в браке, который длится восемь лет, и они уже обращались в правоохранительные органы. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:40
«Эмоции поутихли»: Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом
20:31
Трамп подписал с посредниками Египта, Катара и Турции документ о прекращении огня в Газе
20:12
Доля квартир без отделки в московских новостройках достигла 60%
20:06
Как заготовить тыкву на зиму: подборка необычных рецептов
19:59
Умер американский актер Тони Фицпатрик
19:45
«Дырку заклеят пластырем»: Вера Сотникова серьезно пострадала от рук косметолога

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу* внесли в перечень террористов и экстремистов
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео