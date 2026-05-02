Мужчину, напавшего на губернатора Паслера, арестовали на 14 суток

Мужчину, который пытался наброситься на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, арестовали на две недели. На него заведено дело об административном правонарушении.

Установлена личность нападавшего – это 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Ранее на культурно-массовом мероприятии, посвященном празднованию Дня весны и труда мужчина пытался прорваться к Паслеру, но его схватили охранники.

В ответ Таспаков стал материться. Именно сквернословие стало причиной для заведения административного протокола. В Верх-Исетском районном суде мужчина полностью признал вину, ему вменяют мелкое хулиганство. Постановление может быть обжаловано сторонами в течение десяти дней.

Координатор местного отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Наталья Грехова рассказала, что губернатор прикрыл ее собой во время вторжения неизвестного мужчины. По ее словам, благодаря защите со стороны главы региона и охранников инцидент ее не напугал, все прошло быстро и тихо.

