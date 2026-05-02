Мужчину, напавшего на губернатора Паслера, арестовали на 14 суток

Сергей Добровинский 33 0

На задержанного завели административный протокол.

Мужчину, который пытался наброситься на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, арестовали на две недели. На него заведено дело об административном правонарушении.

Установлена личность нападавшего – это 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Ранее на культурно-массовом мероприятии, посвященном празднованию Дня весны и труда мужчина пытался прорваться к Паслеру, но его схватили охранники.

В ответ Таспаков стал материться. Именно сквернословие стало причиной для заведения административного протокола. В Верх-Исетском районном суде мужчина полностью признал вину, ему вменяют мелкое хулиганство. Постановление может быть обжаловано сторонами в течение десяти дней.

Координатор местного отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Наталья Грехова рассказала, что губернатор прикрыл ее собой во время вторжения неизвестного мужчины. По ее словам, благодаря защите со стороны главы региона и охранников инцидент ее не напугал, все прошло быстро и тихо.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

В Люберцах произошел пожар в многоквартирном доме
В России могут запретить жарить шашлык на мангале
Прерванный покой: почему люди внезапно просыпаются ночью
Первыми нашли и погрызли звери: что известно об обнаруженных останках в Ленобласти
«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Страшная находка в Ленобласти: в канаве обнаружили пакеты с останками мужчины

«Переживал»: названа причина смерти бизнесмена Кузьмина, избившего модель Тартанову
Вам не нужен психолог: в каких случаях можно победить тревогу самостоятельно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео