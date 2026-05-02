ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области

|
Армия России продолжает освобождать территории от боевиков ВСУ.

Какие населенные пункты ВС РФ взяли под контроль

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Армия России взяла под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее 30 апреля российские войска освободили Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также сбили два снаряда РСЗО HIMARS западного производства, семь управляемых авиабомб и 571 БПЛА.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к нации заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В качестве ее главных целей были обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Боевики киевского режима возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

Попытки разрешить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

