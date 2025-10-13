«Дырку заклеят пластырем»: Вера Сотникова серьезно пострадала от рук косметолога

Актриса Вера Сотникова пострадала от неудачной процедуры омолаживания

Актриса и телеведущая Вера Сотникова серьезно пострадала от рук косметолога. Подробности случившегося сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети артистки.

«Вам очень непрофессионально поставят нити, они не закрепятся на лице и спустятся на подбородок, образуя большой комок-гематому. Когда вы озвучите проблему, вам сделают одолжение: примут и натянут нити вниз (изначально они натягивались наверх), сделают дырку в подбородке, обрежут их и заклеят дырку пластырем. В дальнейшем нити через этот надрез все равно будут торчать из подбородка и кровоточить!» — уточнила подробности Сотникова.

Оказалось, что телеведущая записалась в одну из косметических клиник к врачу по рекомендации. Однако специалиста, по словам актрисы, поменяли без ее ведома. Процедуру омолаживания Сотниковой делала хозяйка учреждения, которая сама распределяет, кому кого назначить вне зависимости от записи. Услуга артистке была оказана настолько плохо, что Сотниковой пришлось исправлять последствия в другом месте, потратив один миллион рублей.

Кроме того, актрису обманули на деньги. По изначальной договоренности оплата за процедуру шла рекламой. То есть артистка оставляла положительный отзыв у себя в социальных сетях, а омолаживание должна была получить бесплатно. Однако в итоге знаменитость заплатила за услугу 70 тысяч рублей. Да и в случае стандартной оплаты, заверила телеведущая, конечная сумма будет выше той, что указана в договоре в два-три раза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уколы красоты оставили десятки россиянок с изуродованными лицами.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.