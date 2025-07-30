Уколы красоты оставили десятки россиянок с изуродованными лицами

В погоне за вечной молодостью пострадали десятки россиянок. Всему виной — инъекции одного из популярных препаратов. Вместо желанного эффекта — перекошенные лица и сильнейшие отеки. Производители настаивают: нарушена технология. Косметологи отвечают: все делали по инструкции. Кто на самом деле виноват? Разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

Мужчина силой выталкивает нашу съемочную группу из офиса. Он — сотрудник «БИОМИРА». Это производители косметологического препарата. После его применения женщины по всей стране стали массово жаловаться на проблемы со здоровьем. Полсотни клиентов после уколов красоты столкнулись с аллергией, отеками и высокой температурой.

Инна Кривецкая хотела избавиться от синяков под глазами. По совету косметолога вколола «Сферогель». По словам специалиста этот новый препарат творит чудеса и может заменить привычные филлеры.

«Через день у меня начинает появляться отек, жжение», — говорит Инна Кривецкая, пострадавшая.

Ее косметолог сразу призналась — препарат в работе использует давно, но с такой реакцией сталкивается впервые икак помочь — не знает. Потому что антидота — то есть лекарства, который выведет «Сферогель» — еще не придумали. Пострадавшая решила действовать методом «проб и ошибок». Прибегла к гормональной терапии, антигистаминным и массажам. После одного из препаратов состояние улучшилось.

Спустя время немного легче стало и другой пострадавшей. Мария Лагутина дважды делала инъекции «Сферогеля». Но после последней процедуры столкнулась с сильнейшей аллергией.

«Я очень сильно похудела, у меня испортилась кожа. После такого количества гормонов у меня какие-то проблемы с печенью начались. Куча денег выкинута на лекарства, куча времени. Мое эмоциональное состояние тоже подавлено», — говорит Мария Лагутина, пострадавшая.

Некоторые косметологи, которые вкалывали пациентками препарат, вместе с ними бьют тревогу. Ведь они оказывали услуги, строго соблюдая рекомендации.

«У пациента начались отеки. Конечно, мы обратились к производителю препарата за помощью. Назначения, которые дал производитель, мы выполняли в течение двух недель, и динамики позитивной не было», — замечает врач-косметолог Мария Челнокова.

Как заявляют сами производители, «Сферогель» — препарат для эстетической косметологии. В его составе якобы коллаген сельскохозяйственных животных. Но о каких именно химических соединениях идет речь — не ясно никому.

Мы приехали в офис, чтобы выяснить, в чем причина массовых жалоб клиентов. Сотрудники с нами говорить не стали, вместо этого решили навредить.

Несмотря на многочисленные жалобы пострадавших, «Сферогель» до сих пор не сняли с продажи. Он сейчас находится на складе в офисе. В огромных количествах. Его продолжают продавать в тот момент, пока женщины страдают от его применения.

При этом в социальных сетях производители заявили, что такая реакция на препарат — норма.

«Со временем такая реакция проходит, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Это не реакция, а работа препарата», — значится в опубликованном посте.

А, чтобы себя защитить стали рассказывать другую инструкцию применения.

После нашего визита и официального обращения в компании сообщили, что уже «разбираются в поступающих сигналах». Выяснилось, что проблемы с этим препаратом были и ранее. В 2021 году производитель даже сознался, что «Сферогель» бракованный. Некоторые пострадавшие вынуждены хирургически избавляться от «Сферогеля». Но даже в таком случае не смогут вернуть прежний внешний вид.

«Если есть уже какое-то хирургическое вмешательство и оно нацелено на то, чтобы убрать „Сферогель“ из ткани, то уже как до операции внешний вид пациентки не будет таким же. Потому что уже какие-то изменения внес „Сферогель“, какие-то — внесет хирург», — отмечает хирург Филипп Выступец.

Сейчас в чате пострадавших полсотни человек. Все они проходят курс реабилитации. Клиенты намерены добиться, чтобы производитель раскрыл настоящий состав «Сферогеля», выпустил антидот и выплатил компенсацию.

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