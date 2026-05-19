«Боролся с дядьками пьяными»: Роман Курцын рассказал про свои школьные годы

Поколение артиста росло в непростое время, поэтому желание найти свой способ дохода появилось у него довольно рано.

Актер Роман Курцын был склонен к авантюрам и пытался самостоятельно зарабатывать деньги в старших классах школы. Он ходил по барам, участвовал в своеобразных спорах с нетрезвыми мужчинами и получал за это деньги в юности. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 3. Выпускной».

По словам Курцына, его поколение росло в непростое время, поэтому желание найти свой способ дохода появилось у него довольно рано.

«Я был вообще проказник. И, конечно, мы дети 1990-х, которые воспитывались определенным образом. Всегда хотелось зарабатывать деньги», — поделился актер.

При этом Курцын признался, что у него была своя схема заработка в 10 и 11 классах. Так, он приходил в бары, предлагал нетрезвым мужчинам побороться, выигрывал и забирал деньги. Сам артист теперь вспоминает это как эпизод из далекой юности.

«Ходил по барам, боролся с дядьками пьяными и побеждал их, брал деньги и уезжал. Но это было давно — 10-11 класс. У меня был такой заработок, ну, не совсем пассивный, но это в принципе мне ничего не стоило», — рассказал Курцын.

Актер добавил, что в те годы ездил в школу на старой «девятке». Прав у него тогда еще не было, поэтому маршруты приходилось выбирать осторожно, и он ездил через дворы. Автомобиль будущий артист парковал у школы, а по выходным катал на нем девчонок.

«Да, я в школу приезжал на машине. Ну, да, она, правда, была не совсем законная. И в 17 лет понятно, что у меня прав нет, поэтому мы такими полями, дворами ездили на старой «девятке», — признался артист.

По словам Курцына, школьные поездки на машине производили сильное впечатление на девушек. Сам он вспоминает этот период с улыбкой, но подчеркивает, что все это осталось в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как личная драма Курцына легла в основу сюжета романтической комедии «Родительский дом».

