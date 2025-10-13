Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Выброшенная из окна в Уфе девочка находится в стабильно тяжелом состоянии

Врачи оценивают состояние трехлетней девочки, которую отец сбросил с высоты четвертого этажа в Уфе, как стабильное крайне тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Инцидент произошел 9 октября в доме на улице Ульяновых. Мужчина 34 лет, ранее наблюдавшийся у психиатра, выбросил дочь из окна квартиры. Ребенка срочно госпитализировали, ей провели сложную операцию в детской больнице № 17, после чего девочка была переведена в реанимацию.

Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники Рошаля — провели телемедицинские консультации с врачами Башкортостана и совместно определили тактику лечения.

По данным следствия, мужчина в момент преступления находился в неадекватном состоянии. В его организме не было обнаружено алкоголя или наркотиков. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Мужчину направили на психиатрическую экспертизу.

В это время мать девочки и ее старший брат находились в санатории в другом городе.

