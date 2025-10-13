Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Мужчину отправили под стражу на два месяца.

В Уфе отец выбросил девочку из окна квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выброшенная из окна в Уфе девочка находится в стабильно тяжелом состоянии

Врачи оценивают состояние трехлетней девочки, которую отец сбросил с высоты четвертого этажа в Уфе, как стабильное крайне тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Инцидент произошел 9 октября в доме на улице Ульяновых. Мужчина 34 лет, ранее наблюдавшийся у психиатра, выбросил дочь из окна квартиры. Ребенка срочно госпитализировали, ей провели сложную операцию в детской больнице № 17, после чего девочка была переведена в реанимацию.

Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники Рошаля — провели телемедицинские консультации с врачами Башкортостана и совместно определили тактику лечения.

По данным следствия, мужчина в момент преступления находился в неадекватном состоянии. В его организме не было обнаружено алкоголя или наркотиков. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Мужчину направили на психиатрическую экспертизу.

В это время мать девочки и ее старший брат находились в санатории в другом городе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
На Украине могут начать мобилизовать подростков
17:44
Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
17:31
Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино
17:25
Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле
17:18
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
17:11
«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео