Взаимопонимание медведя и дракона: как пройдет визит Путина в Китай

Сегодня начинается официальный визит президента России Владимира Путина в Китай. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И займет два дня — 19 и 20 мая. На повестке десятки самых разных тем — экономика и туризм, сотрудничество в транспортной, строительной и энергетической сферах, а также координация действий Москвы и Пекина на международной арене.

Всего планируется подписать не менее 40 документов. За тем, как к историческому визиту готовится китайская столица, наблюдал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Полное взаимопонимание медведя и дракона — во многом результат личной дружбы Владимира Путина и председателя КНР. Российский президент посещал Поднебесную больше 20 раз. И каждый визит — это новая точка роста. В политике, экономике, культуре.

Все получается, когда государственное переплетается с личным. В видеообращении Владимир Путин говорит о духовной и экономической близости наших стран, а председателя КНР называет «давним добрым другом».

«В России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга», — отметил президент России Владимир Путин.

25 лет назад наши страны подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он стал дорожной картой для межгосударственных отношений, подобных которым в мире, пожалуй, и нет.

«Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог. Оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства», — отметил российский лидер.

И дело не только в товарообороте — в 2025 году он достиг 240 миллиардов долларов.

«Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Расширяют гуманитарный обмен, поощряют межчеловеческое общение, то есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств», — сказал Путин.

Вместе с президентом в Китай прилетят сразу пять вице‑премьеров и восемь министров. В программе — переговоры в узком и широком составе, совместное заявление. А в финале — встреча за чаем. Это уже стало традицией: важнейшие вопросы планетарного масштаба обсуждают в тишине. Так было в 2024‑м, в 2025‑м.

Официально нигде не сообщалось, каким чаем угощает Си Цзиньпин российского президента.

«Мы сейчас на крупнейшем чайном рынке Пекина — ищем очень редкий сорт», — показал корреспондент.

Его называют «Лунцзинь», в переводе — «колодец дракона». Сорт выведен больше тысячи лет назад. Продавщица по‑русски сожалеет, что не может нам помочь.

— Лунцзинь сейчас нету. Другой зеленый есть.

А у чайного мастера Чон Поня — есть. Он 23 года в этом бизнесе и рассказывает: самый старый и самый дорогой чай — 1000 юаней за 500 граммов — около десяти тысяч рублей. И понятно, за что.

«Лунцзинь» называют церемониальным, или дипломатическим, чаем. У нас это считает неприличным, а в Китае наоборот — чтобы распробовать вкус чая, надо издавать особый звук при втягивании воздуха.

Кстати, кулинарный мостик лидеры наших стран начали прокладывать давно: готовили вместе и русские блины во Владивостоке, и китайские гоубули — что‑то вроде пельменей — в Тяньцзине.

Традиционная кухня Поднебесной бывает очень специфической. Вот, что вряд ли попробует наша делегация. Многие привыкли к азиатской еде — суши, бабл‑ти. Но есть блюда, которые даже в Китае считаются экзотическими. Повар еще раз при нас обжаривает, добавляет перец и соль, а журналисты пробуют.

«Это сороконожка и скорпион. Обещали, что не ядовитые. Вкусно, похоже на семечки. Честно», — отметил корреспондент.

В большой политике вопросы как семечки не щелкаются. Многополярный мир требует кропотливой работы.

«Тесная российско‑китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого‑либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», — сказал Путин.

Цель понятна: чтобы мир стал справедливее, а народы наших стран жили лучше.

