«Уходим вовремя»: датская поп-группа Aqua завершает карьеру

На весь мир коллектив прогремел благодаря хиту «Barbie Girl».

Легендарная датская поп-группа Aqua объявила об уходе со сцены. В своем обращении к поклонникам участники группы дали понять: лучше уйти вовремя, оставив после себя исключительно приятные воспоминания, чем дожидаться творческого кризиса и разочарования фанатов.

Коллектив образовался еще в 1989 году. Группа продала более тридцати миллионов пластинок по всему миру, пережила взлеты и долгий творческий перерыв.

Но для миллионов слушателей Aqua навсегда останется символом беззаботных нулевых, а их самый узнаваемый хит про куклу Барби до сих пор крутится в плейлистах по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский актер Том Харди решил приостановить карьеру на неопределенный срок, который может затянуться на несколько лет. Причина — серьезные проблемы со здоровьем и желание провести время с семьей.

Харди неоднократно жаловался на износ организма из-за физически сложных ролей. В одном из интервью он признался, что его тело «разваливается». Актер перенес две операции на коленях, у него есть грыжа межпозвоночного диска, поражение седалищного нерва и воспаление связок стопы.

