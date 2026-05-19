Студенты стали чаще использовать ИИ для написания дипломных работ

Эфирная новость 29 0

При этом нейросети под силу далеко не все задачи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Студенты в России все чаще используют искусственный интеллект. Как выяснили «Известия», количество дипломных работ с применением нейросетей в последние годы выросло примерно в четыре раза.

Как правило, к электронному разуму обращаются учащиеся технических и экономических вузов, когда пишут введения и заключения — там, где текст идет по шаблону. А вот с аналитикой и логикой ИИ пока справляется хуже.

Дипломные работы проверяют на применение нейросети с помощью специальных программ, но и они ошибаются. Известны случаи, когда студентов заставляли десятки раз переписывать работу как раз из-за таких ложных показаний.

Ранее юрист Иван Курбаков напомнил студентам об их правах на государственном экзамене. По его словам, университет обязан заранее предоставить программу, экзаменационные вопросы, критерии оценки и правила для апелляции. Студенты имеют право на полную информацию о проведении экзамена и на уважительное отношение комиссии, которая должна оценивать только уровень знаний.

Курбаков подчеркнул, что на результат не должны влиять конфликтные ситуации, личная симпатия или политические взгляды. Студентам с ограниченными возможностями могут предоставить ассистента, необходимые технические средства и дополнительное время. Члены комиссии не должны допускать унижения, грубого обращения и провокационных вопросов.

При необъективной оценке или нарушениях студент может подать апелляцию, а при неудовлетворительном результате или неявке по уважительной причине — пересдать экзамен. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

12:25
Российская армия освободила населенный пункт Волоховка
12:15
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
12:07
ФСБ в Воронежской области задержала иностранцев, планировавших диверсию
12:00
Бюджетный отжиг: названы самые дешевые места для летнего отдыха
11:54
СВР: Украина намерена запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии
11:45
«Россиеобразующая»: Лукашенко дал оценку Свердловской области

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Мальчик или девочка? Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали пол третьего ребенка
Летние каникулы у школьников в России начнутся раньше: что известно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео