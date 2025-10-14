В США отложили казнь мужчины, осужденного за «невозможное» преступление

Осужденный за убийство за дочери мужчина снова был спасен от казни

В США отложили казнь Роберта Роберсона, признанного виновным в убийстве собственной дочери. Его дело специалисты называют «невозможным преступлением». Об этом сообщает издание People.

Апелляционный суд по уголовным делам штата Техас постановил приостановить исполнение смертного приговора. Роберсон был осужден после трагической гибели двухлетней дочери. По материалам дела, 31 января 2002 года мужчина проснулся от шума — девочка упала с кровати. Он уложил ее обратно и лег спать, а утром нашел ребенка без сознания с синими губами. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Эксперт, исследовавший тело, заявил о следах насилия и пришел к выводу, что травмы были нанесены умышленно. Суд также опирался на заключение другого специалиста, указавшего на синдром детского сотрясения как на причину смерти.

В начале 2000-х годов наличие отека мозга, кровоизлияний на его поверхности и в сетчатке глаза считалось бесспорным доказательством насилия. Однако позже врачи установили, что подобная симптоматика может быть вызвана другими причинами, не связанными с применением силы.

За пересмотр дела Роберсона выступают юристы, правозащитники, политики и даже детектив Брайан Уортон, который давал показания против него на суде в 2003 году. Они настаивают на том, что обвинительный приговор был основан на устаревших медицинских представлениях и должен быть пересмотрен.

