Банан вместо шоколада: что съесть, чтобы побороть тягу к сладкому

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София Бабина
София Бабина 31 0

Чем заменить леденцы и мармелад, если организм особенно остро реагирует на сахар?

Что нужно есть при тяге к сладкому, конфетам, сахару — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Острое желание съесть сладкое могут свидетельствовать о нехватке магния

Желание съесть пирожное или шоколадку не всегда означает, что организму не хватает глюкозы. В каких случаях тяга к сладкому — лишь пищевая привычка, а когда — признак дефицита жизненноважных веществ?

Так, навязчивые мысли о шоколаде могут свидетельствовать о нехватке магния — в этом случае вместо него стоит выбрать семена кунжута, чиа или орехи. Если очень хочется шоколада, лучше отдать предпочтение паре кусочков горького.

«Организм действительно может посылать нам сигналы», — подчеркнула в разговоре с РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

Резкие скачки сахара в крови тоже провоцируют желание съесть что‑то сладкое или мучное. Чтобы стабилизировать уровень глюкозы, стоит добавить в рацион продукты с омега‑3 жирными кислотами: жирную рыбу, льняное семя, грецкие орехи и оливковое масло — они снижают воспаление и повышают чувствительность к инсулину.

Тяга к булочкам, печенью может указывать на проблемы с микробиотой кишечника. В таких случаях поддержать рацион помогут овощи, ягоды и злаки.

«Тяга к сладкому уйдет, если потерпеть 15–20 минут и выпить стакан воды, подышать (на четыре счета вдох, на семь счетов задержка дыхания, на восемь счетов медленный выдох). Это называется „переждать импульс“. За это время уровень сахара выравнивается, и ложный голод отступает», — подсказала врач.

Есть и здоровые альтернативы привычным десертам. Например, замороженный виноград, банан или кусочки манго по консистенции напоминают натуральный сорбет. Можно приготовить и «конфеты» из фиников: положить внутрь финика грецкий орех или миндаль, затем обвалять в кокосовой стружке и какао. А если мозгу нужен просто яркий вкус без лишних калорий, подойдут морсы без сахара либо вода с лимоном и мятой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем опасно злоупотребление сладким.

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