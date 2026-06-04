«Постоянно на контроле»: Силуанов о формировании и исполнении бюджетов регионов

Силуанов: Минфин постоянно следит за исполнением бюджетов регионов

Министерство финансов России постоянно отслеживает формирование и исполнение региональных бюджетов. Особое внимание ведомство уделяет росту коммерческой задолженности субъектов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

«Сейчас беспокоит с точки зрения изменения коммерческой задолженности. Кредиты дорогие, коммерческая задолженность влияет на возможность маневра в расходах субъектов, поэтому бюджеты регионов постоянно на контроле Минфина», — сказал глава ведомства.

По словам Силуанова, общий дефицит постоянных бюджетов регионов составил 1,5 триллиона рублей. Из этой суммы примерно 500 миллиардов рублей пришлось на прирост коммерческого долга. При этом долговую нагрузку увеличили 35–37 регионов.

При этом Силуанов подчеркнул: не каждый источник покрытия дефицита вызывает опасения. Использование остатков средств или бюджетных кредитов в Минфине считают нормальной практикой. Основные риски связаны именно с коммерческими займами, особенно при текущем уровне ставок.

«Когда ставки будут однозначные, коммерческие долги не страшны, но сегодня мы всячески обращаем внимание на то, чтобы рост коммерческого долга был ограничен», — пояснил глава ведомства.

В качестве ориентира для регионов министр назвал дефицит бюджета не выше 10% от собственных налоговых доходов. Кроме того, доля коммерческих заимствований, по его словам, не должна превышать 25% от общего объема государственного долга субъекта.

ПМЭФ играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами.

На форуме обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Обсуждение инфляции, ключевой ставки, кредитования, поддержки предпринимателей, налоговой политики и инвестиционного климата помогает понять, какие темы будут влиять на экономические решения в ближайшее время.

Кроме того, в программе форума большое место занимают вопросы социальной сферы: рынок труда, образование, демография, качество городской среды и инфраструктура. Поэтому значение ПМЭФ выходит далеко за рамки деловых переговоров и затрагивает темы, от которых зависит повседневная жизнь людей.

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