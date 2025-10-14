Родные освобожденного из плена ХАМАС Харкина хотят лично поблагодарить Путина

Родные освобожденного из плена палестинского движения ХАМАС Максима Харкина хотят лично поблагодарить президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС рассказала мать бывшего заложника Наталья Харкина.

«Мы планируем приехать, и мы очень хотим увидеть Владимира Владимировича, поблагодарить за все, что он сделал, потому что Максиму это помогло выжить», — отметила мать освобожденного.

Харкина также выразила благодарность сотрудникам российского консульства в Израиле за помощь и поддержку, которую они оказали семье пленного.

Максим Харкин попал в одну из двух групп освобожденных ХАМАС заложников 13 октября. Всего Красному Кресту, а затем и спецподразделению ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) передали 20 человек.

В ответ Израиль отпустил почти две тысячи заключенных.

Обмен пленными проходил в рамках договоренностей, заключенных в Египте 9 октября ХАМАС и Израилем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, мировые лидеры закрепили окончание войны в Газе на саммите в Египте. Однако ни руководства ХАМАС, ни Израиля в Шарм-эль-Шейх не приехали.

