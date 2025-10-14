Родные освобожденного из плена ХАМАС Харкина хотят лично поблагодарить Путина

Александра Якимчук
Обмен заключенными с Израилем проходил в рамках договоренностей, заключенных 9 октября в Египте.

Кто помог Харкину освободится от ХАМАС

Фото: Telegram/Израиль по-русски/IsraelinRussian

Родные освобожденного из плена палестинского движения ХАМАС Максима Харкина хотят лично поблагодарить президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС рассказала мать бывшего заложника Наталья Харкина.

«Мы планируем приехать, и мы очень хотим увидеть Владимира Владимировича, поблагодарить за все, что он сделал, потому что Максиму это помогло выжить», — отметила мать освобожденного.

Харкина также выразила благодарность сотрудникам российского консульства в Израиле за помощь и поддержку, которую они оказали семье пленного.

Максим Харкин попал в одну из двух групп освобожденных ХАМАС заложников 13 октября. Всего Красному Кресту, а затем и спецподразделению ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) передали 20 человек.

В ответ Израиль отпустил почти две тысячи заключенных.

Обмен пленными проходил в рамках договоренностей, заключенных в Египте 9 октября ХАМАС и Израилем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, мировые лидеры закрепили окончание войны в Газе на саммите в Египте. Однако ни руководства ХАМАС, ни Израиля в Шарм-эль-Шейх не приехали.

