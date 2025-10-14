Мужчина убил любовницу за неделю до родов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он искал пугающую информацию в интернете.

В США мужчина убил любовницу за неделю до родов

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

Mirror: Мужчина убил любовницу за неделю до родов

Во Флориде 48-летний Хосе Сото-Эскалера жестоко убил свою возлюбленную, 23-летнюю Таню Уайз, которой оставалась всего неделя до родов. Об этом сообщило издание Mirror.

Жертву нашли в придорожной канаве округа Сент-Люси с тяжелыми травмами головы и перерезанным горлом. Следователи установили, что любая из этих ран могла стать смертельной.

По данным следствия, Сото-Эскалера состоял в браке и не хотел, чтобы жена узнала о его романе с девушкой. ДНК-анализ подтвердил, что он был отцом ребенка, которого Таня собиралась назвать Джозайя.

За несколько месяцев до трагедии девушка сообщила мужчине, что беременна, и попросила денег на аборт. Он согласился перевести 500 долларов (40 тысяч рублей), однако женщина не сделала процедуру, а потратила деньги иначе. Это, по словам прокуратуры, привело Сото-Эскалеру в ярость.

Позже полиция обнаружила по истории браузера такие поисковые запросы, как «труп в лесу» и «тело в лесистой местности». Также сигналы его телефона совпадали с местом, где нашли жертву.

Суд признал мужчину виновным по двум пунктам обвинения в убийстве — Тани и ее нерожденного сына. Присяжные большинством голосов рекомендовали смертную казнь, и судья поддержал это решение, назвав приговор «справедливым и уместным».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

