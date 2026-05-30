ЗАЭС работает в штатном режиме после атаки дрона ВСУ

Борис Сатаров
Радиационный фон в норме, нарушений технологических процессов не зафиксировано.

Как работает ЗАЭС после атаки дрона ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Запорожская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме после удара украинского боевого дрона по машинному залу энергоблока № 6. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом», — цитирует Яшину РИА Новости.

Она добавила, что украинские боевики, атаковав машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС, пренебрегли принципами ядерной безопасности.

«Сложно говорить о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности», — заключила Яшина.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что беспилотник пробил стену здания и взорвался. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов нет, радиационный фон в норме.

