ЗАЭС работает в штатном режиме после атаки дрона ВСУ
Радиационный фон в норме, нарушений технологических процессов не зафиксировано.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Запорожская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме после удара украинского боевого дрона по машинному залу энергоблока № 6. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом», — цитирует Яшину РИА Новости.
Она добавила, что украинские боевики, атаковав машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС, пренебрегли принципами ядерной безопасности.
«Сложно говорить о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности», — заключила Яшина.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что беспилотник пробил стену здания и взорвался. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов нет, радиационный фон в норме.
