«Буду называть тех, кто умер»: Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Неожиданное признание певица сделала во время беседы, посвященной выходу нового альбома.

Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мадонна назвала Джона Кеннеди-младшего лучшим любовником

Американская певица Мадонна назвала Джона Кеннеди-младшего своим лучшим любовником. Признание прозвучало в беседе с дизайнером Раулем Лопесом во время промокампании нового альбома Confessions II. Об этом сообщило Music Times.

Во время интервью Рауль поинтересовался, кто подарил певице самый яркий сексуальный опыт. В ответ Мадонна заявила, что готова назвать лишь человека, который уже умер, после чего упомянула сына 35-го президента США.

«Я буду называть только тех, кто уже умер. <…> Джон Кеннеди-младший», — сказала певица.

Согласно информации из открытых источников, отношения между артисткой и Джоном Кеннеди-младшим были непродолжительными и развивались в конце 1980-х годов. По данным Instyle, знакомство произошло в период, когда Кеннеди встречался с актрисой Кристиной Хааг, а сама Мадонна состояла в браке с актером Шоном Пенном.

Личная жизнь певицы на протяжении десятилетий остается предметом пристального внимания публики. В разные годы ей приписывали романы с известными музыкантами, спортсменами и актерами.

Мадонна дважды была замужем — за Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. В настоящее время артистка состоит в отношениях с футболистом Акимом Моррисом. Дело идет к свадьбе. 

У исполнительницы шестеро детей. Дочь Лурдес появилась на свет в отношениях с фитнес-тренером Карлосом Леоном, сын Рокко родился в браке с Гаем Ричи. Еще четверых детей — Дэвида Банду, Мерси Джеймс и близнецов Стеллу и Эстер — певица усыновила.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

19:53
«Буду называть тех, кто умер»: Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни
19:40
Собянин: новые маршруты в Крюкове снизили нагрузку на Кутузовское шоссе
19:29
ЗАЭС работает в штатном режиме после атаки дрона ВСУ
19:20
Собянин: к 2030 году практически все светильники в Москве будут светодиодными
19:04
Беспилотник ВСУ атаковал здание машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС
18:47
Машина не заведется: власти поручили ввести алкозамки в автомобилях к 2030 году

Сейчас читают

Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ
«Нужно себя любить»: Юлианна Караулова — об отношении к спорту
«Перестал подтягиваться, тяжело»: Пригожин собрался худеть с помощью уколов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео