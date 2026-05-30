Собянин: новые маршруты в Крюкове снизили нагрузку на Кутузовское шоссе

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Помимо модернизации дорог, в районе также позаботились о пешеходах, обновив тротуары.

Как изменилось Крюково после благоустройства

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около трех километров дорог. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Работы прошли на участке в пределах Кутузовского шоссе, улиц Середниковской и Дмитрия Разумовского. У местных жителей появились комфортные подъезды к соцобъектам и жилой застройке», — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Теперь к местному физкультурно-оздоровительному комплексу ведет новая дорога, соединенная с Малинской улицей. Кроме того, во время работ на пересечении Середниковской улицы и Проектируемого проезда № 707 организовали круговое движение. Также специалисты проложили современные велодорожки, обновили тротуары, освещение и установили новые остановки общественного транспорта.

Модернизация позволила снизить нагрузку на Кутузовское шоссе и создать альтернативные маршруты для автомобилистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2026 году в столице планируется установить более 26 тысяч новых уличных светильников.

