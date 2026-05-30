«С чего вы взяли, что нужна красота?» — Калюжный о девушках

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 90 0

Отслуживший в армии актер не захотел говорить о личном, но довольно улыбнулся, намекнув, что его дождалась возлюбленная.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глеб Калюжный признался, что пересмотрел требования к девушкам

Актер Глеб Калюжный предпочел не раскрывать подробности личной жизни, однако рассказал, что со временем его представления об идеальной спутнице изменились. Об этом звезда сериала «Вампиры средней полосы» сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru после возвращения из армии.

Во время общения у артиста спросили, был ли кто-то, кто ждал окончания его службы.

«Дождались, наверное, вы же приехали, вас вон как много», — сказал Калюжный.

Когда разговор зашел о возможном наличии девушки, актер лишь улыбнулся и оставил вопрос без ответа. При этом он признался, что его взгляды на выбор партнерши действительно претерпели изменения, подчеркнув, что связано это не с армией.

«Это происходит своевременно и когда нужно», — заявил актер.

Обсуждать качества, которыми должна обладать его избранница, Калюжный также не захотел. На предположение журналиста о том, что для него важны легкость и красота, артист отреагировал встречным вопросом.

«С чего вы взяли, что мне нужна легкость и красота?» — спросил Калюжный.

После того как корреспондент поинтересовалась, что именно он ценит в потенциальной возлюбленной, актер предпочел сохранить интригу.

«Не скажу», — кратко ответил Глеб.

Глеб Калюжный ушел в армию 27 мая 2025 года. После года службы актер официально вернулся к гражданской жизни. Командование части шло молодому актеру навстречу и отпускало его на съемки прямо в военной форме.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

21:24
Политолог связал удар ВСУ по ЗАЭС с отвлечением внимания от коррупции в Киеве
21:10
Жена хоккеиста Ковальчука стала первой россиянкой, покорившей Эверест без баллона
20:52
Директор ЗАЭС оценил удар по машинному залу энергоблока как крайне серьезный
20:36
«Взрослеешь за секунду»: Добрынин призвал всех мужчин пройти армию
20:10
«С чего вы взяли, что нужна красота?» — Калюжный о девушках
20:09
Путин продлил до 31 августа порядок оформления импортных товаров из стран ЕАЭС

Сейчас читают

Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ
«Нужно себя любить»: Юлианна Караулова — об отношении к спорту
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео