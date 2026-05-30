Глеб Калюжный признался, что пересмотрел требования к девушкам

Актер Глеб Калюжный предпочел не раскрывать подробности личной жизни, однако рассказал, что со временем его представления об идеальной спутнице изменились. Об этом звезда сериала «Вампиры средней полосы» сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru после возвращения из армии.

Во время общения у артиста спросили, был ли кто-то, кто ждал окончания его службы.

«Дождались, наверное, вы же приехали, вас вон как много», — сказал Калюжный.

Когда разговор зашел о возможном наличии девушки, актер лишь улыбнулся и оставил вопрос без ответа. При этом он признался, что его взгляды на выбор партнерши действительно претерпели изменения, подчеркнув, что связано это не с армией.

«Это происходит своевременно и когда нужно», — заявил актер.

Обсуждать качества, которыми должна обладать его избранница, Калюжный также не захотел. На предположение журналиста о том, что для него важны легкость и красота, артист отреагировал встречным вопросом.

«С чего вы взяли, что мне нужна легкость и красота?» — спросил Калюжный.

После того как корреспондент поинтересовалась, что именно он ценит в потенциальной возлюбленной, актер предпочел сохранить интригу.

«Не скажу», — кратко ответил Глеб.

Глеб Калюжный ушел в армию 27 мая 2025 года. После года службы актер официально вернулся к гражданской жизни. Командование части шло молодому актеру навстречу и отпускало его на съемки прямо в военной форме.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.