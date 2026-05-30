«С чего вы взяли, что нужна красота?» — Калюжный о девушках
Отслуживший в армии актер не захотел говорить о личном, но довольно улыбнулся, намекнув, что его дождалась возлюбленная.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Глеб Калюжный признался, что пересмотрел требования к девушкам
Актер Глеб Калюжный предпочел не раскрывать подробности личной жизни, однако рассказал, что со временем его представления об идеальной спутнице изменились. Об этом звезда сериала «Вампиры средней полосы» сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru после возвращения из армии.
Во время общения у артиста спросили, был ли кто-то, кто ждал окончания его службы.
«Дождались, наверное, вы же приехали, вас вон как много», — сказал Калюжный.
Когда разговор зашел о возможном наличии девушки, актер лишь улыбнулся и оставил вопрос без ответа. При этом он признался, что его взгляды на выбор партнерши действительно претерпели изменения, подчеркнув, что связано это не с армией.
«Это происходит своевременно и когда нужно», — заявил актер.
Обсуждать качества, которыми должна обладать его избранница, Калюжный также не захотел. На предположение журналиста о том, что для него важны легкость и красота, артист отреагировал встречным вопросом.
«С чего вы взяли, что мне нужна легкость и красота?» — спросил Калюжный.
После того как корреспондент поинтересовалась, что именно он ценит в потенциальной возлюбленной, актер предпочел сохранить интригу.
«Не скажу», — кратко ответил Глеб.
Глеб Калюжный ушел в армию 27 мая 2025 года. После года службы актер официально вернулся к гражданской жизни. Командование части шло молодому актеру навстречу и отпускало его на съемки прямо в военной форме.
